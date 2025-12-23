Boca se comunicó con Paulo Dybala para ofrecerle llegar en enero: la respuesta del jugador de Roma

Desde hace varias semanas, los dirigentes de Boca están trabajando de lleno en la posible adquisición de Paulo Dybala, quien se encuentra en AS Roma y desea llegar al club presidido por Juan Román Riquelme para reencontrarse con Leandro Paredes.

Así como ocurrió con el hoy capitán xeneize, la chance de que llegue la Joya es viable, pero no sencilla. De hecho, para adquirirlo ahora mismo, los italianos solicitan dinero que, incluyendo el salario del contrato que tendría el nacido Laguna Larga, sería muy engorroso para las arcas de la institución.

Durante las últimas horas, el periodista Leandro Aguilera fue consultado en Radio Continental por el estado de la negociación por el campeón del mundo en Qatar 2022, donde dejó en claro que hubo un nuevo contacto entre los directivos azules y oro y el futbolista. “Lo llamaron y le pidió por favor que lo esperen hasta junio”, sostuvo el cronista.

Así las cosas, el cordobés tendría decidido cumplir con su estadía en el cuadro romano y, una vez que finalice el mismo, mudarse hacia la República Argentina para estar cerca de sus seres queridos, además de cumplir su gran anhelo de jugar con la camiseta del club de La Ribera.

Paulo Dybala, futbolista de Roma que desea Boca. (Getty Images)

El entorno de Paulo Dybala juega un rol clave

En “Otro día perdido“, programa de Mario Pergolini en El Trece, la actriz y suegra del campeón del mundo explicó por qué es posible la llegada de su yerno al club de La Ribera. Además, hizo hincapié en la importancia del vínculo con Leandro Paredes a la hora de considerar un regreso al país.

“Oriana es la que está hinchando las pelotas que se quiere ir de Roma, porque como se fue Lea (Paredes) y Cami (Galante)… y ellos eran así ‘curruñita’ (muy pegados). Hacían pijamadas y estaban todo el día juntos. Cuando iban a la cancha se sentaban todos en el mismo palco con los niñitos”, explicó Catherine Fulop.

Y profundizó: “Ahora hablando en serio… porque parece que no hablara en serio… Ori está muy sola allá“. La declaración de la modelo sorprendió hasta al propio Pergolini, que le habló directamente a Riquelme: “Román, yo sé que vos y yo no nos hablamos mucho, pero me parece estamos ahí, eh…”.

El delantero tiene contrato con Roma hasta junio de 2026.

Por otra parte, la venezolana dio a entender que el fanatismo de la familia Sabatini por el eterno rival de Boca no será un problema: “Ova (Osvaldo Sabatini, padre de Oriana) es recontra de River, pero por tener a la hija y a la nieta, no le va a quedar otra que decir que sí“.

