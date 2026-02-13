Chicho Serna habló en Colombia del pase frenado de Cetré a Boca y defendió a Riquelme de la sospecha de “tacaño”

De regreso en Colombia tras la disolución del Consejo de Fútbol que integraba en Boca, Mauricio Serna se refirió a la actualidad del Xeneize como parte de la mesa del programa Si era Gol y fue especialmente consultado sobre las negociaciones por su compatriota Edwuin Cetré, de momento frenadas por al análisis de unos estudios médicos privados que no terminaron de convencer.

“A mí me habían contado que fue a Brasil y que por algo de una arritmia cardiaca… Repito, no es información mía. Fue lo que a mí me contaron. No sé si es real o no. Y no sé si por eso no pasó la revisión médica. Vuelve a Buenos Aires y es ahí donde Boca demostró interés”, intentó explicar Serna evidenciando poco conocimiento del caso.

La realidad es que El Xeneize buscó modificar las condiciones de las negociaciones con Estudiantes después que exámenes médicos privados refirieran a un problema en la rodilla del extremo, ofreciendo un préstamo con opción de compra. Por otro lado, Athletico Paranaense volvió a aparecer en escena con una oferta más tentadora para El Pincha e Independiente de Medellín, pues propuso comprar el 70 por ciento del pase del jugador en 5.5 millones de dólares y comprometerse a comprar el otro 30 por ciento si el jugador no se lesionaba la rodilla durante el primer año.

El conocimiento de esa segunda propuesta de Boca, sumado a otras dos negociaciones por futbolistas colombianos que no llegaron a buen puerto; Marino Hinestroza y Kevin Serna; llevó a que Chicho fuera consultado sobre si Riquelme era “tacaño”, una pregunta que lo tomó por sorpresa pero de la que logró liberarse con elegancia.

“Uy, a mí hace muchos años no me metían un planchazo de esa manera”, comenzó bromeando sobre el aprieto en el que lo estaban metiendo. Y explicó: “Lo que pasa es que todo el mundo cree que porque es Boca tiene que pagar mucha plata. Y del otro lado, Boca, porque es Boca, cree que no tiene que pagar tanta“.

Día de resoluciones por Cetré

Sin novedades en Boca desde el último ofrecimiento enviado a Estudiantes de un préstamo con opción de compra, Juan Román Riquelme y compañía se mantienen de todos modos a la espera de que El Pincha de una respuesta a Athletico Paranaense, superadora desde lo económico, para saber si tendrá chances de continuar o no con las negociaciones.

