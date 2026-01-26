Contra Riestra, el 9 de Boca terminó siendo Di Lollo: no exagero si digo que puede venderlo en más de 20 millones

El tema de la semana fue quién iba a ser el 9 de Boca contra Deportivo Riestra, si Lucas Janson, que finalmente jugó y desaprovechó la oportunidad, o si el pibe Iker Zufiaurre.

¿Saben quién jugó de 9 en el conjunto Xeneize por la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional? Ninguno de esos. Por el contrario, fue Luciano Di Lollo.

Sí, el número 2 de Boca fue el centrodelantero. Metió cuatro cabezazos, tres de ellos espectaculares, marcó el gol de la victoria y salvó a un equipo de Claudio Úbeda que sigue jugando a lo Toto Lorenzo.

Boca continúa apostando a un córner de Leandro Paredes y a un gol de un defensor central, 1-0 y se termina el partido. Por el momento, no expone muchos más argumentos.

Atención que, con Di Lollo, Boca puede cerrar una venta extraordinaria, maravillosa. Recuerden que embolsó 20 palos por Aarón Anselmino, que casi ni vistió la camiseta Xeneize.

Di Lollo es titular, te gana partidos, es fuerte y cabecea. Creo, sin exagerar, que Boca puede venderlo en más de 20 millones de dólares. Y atención, que no merezca una oportunidad en la Selección Argentina de Lionel Scaloni. Sí, no hay muchos centrales como Di Lollo.

Boca ganó y sigue jugando a lo mismo que en el 2025, pero cuando sumás tres puntos…