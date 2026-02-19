Cuándo podría debutar Adam Bareiro en Boca

Boca tiene cerrado el acuerdo con Fortaleza de Brasil para hacer de Adam Bareiro su nuevo refuerzo a cambio de una suma cercana a los 3 millones de dólares. Según pudo saber BOLAVIP, el delantero paraguayo llegará al país el viernes para ese mismo día someterse a los exámenes médicos de rutina y, de no mediar imprevistos, firmar el contrato que lo vinculará al club.

Con el ex River y San Lorenzo, Claudio Úbeda sumará una alternativa más que valiosa para una delantera que se vio diezmada por las lesiones en el inicio del Torneo Apertura 2026, al punto de tener que recurrir a jugadores que casi no habían tenido rodaje el torneo pasado como Lucas Janson y el juvenil Gonzalo Gelini, que debutó en Primera el pasado 28 de enero ante Estudiantes.

Hay dos razones principales por las que el DT podría echar mano de Adam Bareiro apenas lo tenga a disposición. En primer lugar, porque llega con buen ritmo de competencia por haber jugado hasta este último sábado el Campeonato Cearense con Fortaleza, incluso viene de marcar un gol en la ida de semifinales ante Ferroviario. En segundo término, porque no necesitará hacer una adaptación a un fútbol argentino que conoce bien.

¿Cuándo será el debut de Bareiro en Boca?

Más allá de no haber realizado pretemporada con el plantel, lo que hubiera favorecido su conocimiento, y de encontrarse el Torneo Apertura en pleno desarrollo, Claudio Úbeda sabe que podrá contar con Adam Bareiro de manera inmediata y por eso no extrañaría que aparezca en la convocatoria para el estreno en Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy, el martes 24 en Salta.

Si por estar recién llegado quisieran ahorrarle al paraguayo el viaje al norte del país para que termine de instalarse de regreso en Buenos Aires, su debut con El Xeneize no se retrasaría más allá del duelo ante Gimnasia de Mendoza en La Bombonera, programado para el domingo primero de marzo.

¿Palco vs. Racing?

Teniendo en cuenta que se espera el arribo de Adam Bareiro para el mismo día en que Boca recibirá a Racing en La Bombonera por la sexta fecha del Torneo Clausura 2026, es muy probable que el delantero observe las acciones desde el estadio, ya como jugador del Xeneize.

