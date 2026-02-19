Es tendencia:
Adam Bareiro, el ex River que está a un paso de ser refuerzo de Boca

Riquelme ajusta los últimos detalles con Fortaleza y con el representante del jugador para que se sume al plantel de Úbeda a cambio de 3 millones de dólares.

Por Federico Del Rio

El delantero paraguayo tiene 29 años, mide 1,84 y pesa 79 kilos.
Este viernes 20 de febrero es la fecha límite para que Boca pueda aprovechar el cupo extra de refuerzo que se le abrió a partir de la lesión de Rodrigo Battaglia y en las últimas horas Juan Román Riquelme avanzó con las negociaciones por Adam Bareiro, quien está a un paso de transformarse en la última incorporación del plantel xeneize.

Las charlas avanzaron durante la noche del miércoles y a última hora del día desde la Bombonera creció el optimismo para que hoy se terminen de ajustar los últimos detalles con Fortaleza y comience el cruce de contratos para cerrar la operación, que rondará los 3 millones de dolares por el pase de Bareiro.

Se espera que el delantero paraguayo llegue el mismo viernes a firmar todo en Argentina y realizarse la revisión médica previo a firmar un contrato por tres temporadas, con opción a extenderlo por un año más.

Será el tercer club grande en el que Bareiro juegue en Argentina, tras sus pasos por San Lorenzo (donde convirtió 40 goles en 120 partidos) y River, con el que apenas disputó 16 encuentros y no pudo festejar ningún tanto.

La pelea de Boca con River por Bareiro

En 2024, cuando los de Núñez le compraron el pase del delantero a San Lorenzo, Boca también intentó quedarse con Bareiro. Fue la novela de ese mercado de pases, pero la balanza se terminó de inclinar para el lado de River, que en ese momento era dirigido por Martín Demichelis.

Luego, cuando volvió Gallardo a River, el paraguayo no tuvo lugar en el plantel y fue cedido a préstamo al Al Rayyan de Qatar para poder liberar el cupo de extranjero. Fueron sólo 17 partidos los que disputó en Asia (metió 6 goles) hasta que Bareiro regresó a Sudamérica para vestir la camiseta de Fortaleza, club que compró el 50% de su pase.

En Brasil jugó 31 partidos, hizo 11 goles, pero no pudo evitar el descenso a la Serie B del equipo que tenía a Martín Palermo como entrenador. Y ahora se vio seducido por la propuesta de Riquelme para vestir la camiseta de Boca y jugar la Copa Libertadores, aunque todavía faltan cerrar los últimos números de su contrato, ya que en Fortaleza tiene un salario elevado para lo que acostumbran pagar en La Boca.

Futbolistas que jugaron en River y Boca

La lista de jugadores que pasaron por los dos gigantes de Argentina ya tiene 102 nombres a lo largo de la historia. El anterior caso que se había dado era el de Marcelo Saracchi, quien hizo el mismo camino que Bareiro (sería el 103): primero pasó por Núñez y luego fue a Boca.

Bareiro festeja con Borja el triunfo de Boca en La Bombonera, en septiembre de 2024 (Foto: Getty)

La lista de los últimos 20 que cambiaron de camiseta

  • Gabriel Amato
  • Fernando Gamboa
  • Claudio Caniggia
  • Julio Toresani
  • Fernando Cáceres
  • Néstor Cedrés
  • Sebastián Rambert
  • Jorge Martínez
  • Abel Balbo
  • Nelson Vivas
  • Julio César Cáceres
  • Luciano Figueroa
  • Jesús Méndez
  • Jonatan Maidana
  • Jonathan Fabbro
  • Bruno Urribarri
  • Nicolás Bertolo
  • Lucas Pratto
  • Tomás Pochettino
  • Marcelo Saracchi

La lista completa de futbolistas que jugaron en Boca y en River

# JUGADOR PUESTO PRIMER CLUB AÑOS
1Pedro MoltedoDelanteroRiverRiver (1904-1906) / Boca (1905 y 1908-1909
2Francesco PrianoMediocampistaBocaBoca (1905 y 1910) / River (1907)
3Vicente OñateDelanteroBocaBoca (1905 y 1910) / River (1910-1911)
4Donato AbbatangeloDefensorBocaBoca (1905 y 1910) / River (1910-1911)
5Ramon FerreiroMediocampistaRiverRiver (1910) / Boca (1911)
6Angel AngottiMediocampistaRiverRiver (1910) / Boca (1911)
7Ramón LamiqueDelanteroRiverRiver (1908) / Boca (1911)
8Anempodisto GarciaMediocampistaRiverBoca (1911) / River (1912-1915)
9Albert PenneyArqueroBocaBoca (1908-1910) / River (1912-1915)
10Luis SolansMediocampistaRiverRiver (1909-1910) / Boca (1916-1928)
11Alfredo ElliDelanteroRiverRiver (1914-1915) / Boca (1916-1928)
12Francisco TagginoDefensorBocaBoca (1910-1915) / River (1916-1918)
13Agustin LanataDelanteroRiverRiver (1914) / Boca (1918-1923)
14Alfredo MartinDelanteroRiverRiver (1913) / Boca (1919-1920)
15Zoilo CanaveriDefensorRiverRiver (1913) / Boca (1919-1920)
16Luis GaeteMediocampistaBocaBoca (1916-1928) / River (1920)
17Alfred GarasiniMediocampistaBocaBoca (1916-1928) / River (1920)
18Antonio AmealDelanteroRiverRiver (1909-1910) / Boca (1922)
19Dante PertiniMediocampistaBocaBoca (1915) / River (1925)
20Severiano AlvarezDelanteroBocaBoca (1923) / River (1925)
21Casildo FallattiMediocampistaBocaBoca (1923) / River (1927)
22Eugenio CacopardoMediocampistaBocaBoca (1923) (1929) / River (1927)
23Antonio GandugliaMediocampistaRiverRiver (1925-1926 y 1927-1931) / Boca (1933-1934)
24Pedro MarassiMediocampistaRiverRiver (1931) / Boca (1933)
25Cataldo SpitaleDefensorBocaBoca (1931) / River (1933)
26Ricardo ZatelliDelanteroRiverRiver (1931-1933) / Boca (1934-1936)
27Camilo BonelliMediocampistaRiverRiver (1931-1932) / Boca (1934)
28Ricardo StaggiDelanteroRiverRiver (1939) / Boca (1939)
29Joaquin MartinezDelanteroRiverRiver (1943-1947) / Boca (1949-1950)
30Juan Jose NegriMediocampistaBocaBoca (1948) / River (1949-1950)
31José Manuel MorenoDelanteroRiverRiver (1935-1948) / Boca (1950)
32Alberto De ZorziDelanteroBocaBoca (1947) / River (1951)
33Juan Jose PizzutiMediocampistaRiverRiver (1951) / Boca (1955-1962)
34Juan Apolonio VairoMediocampistaBocaBoca (1953-1954) / River (1957)
35Fausto Iseo RoselloMediocampistaBocaBoca (1954-1957) / River (1959)
36Miguel Ángel RodriguezDelanteroRiverRiver (1957-1958) / Boca (1960)
37Francisco LombardoDefensorBocaBoca (1952-1960) / River (1961)
38Norberto MenendezDelanteroRiverRiver (1954-1960) / Boca (1962-1967)
39Juan Carlos BarberisDefensorBocaBoca (1957-1959) / River (1962)
40Jorge DizDelanteroBocaBoca (1957) / River (1962)
41Nestor IsellaMediocampistaBocaBoca (1960) / River (1962)
42Alfredo RojasDelanteroRiverRiver (1961) / Boca (1965-1968)
43Roque DitroDefensorRiverRiver (1962-1964) / Boca (1965-1966)
44Marcos ZarichMediocampistaRiverRiver (1958) / Boca (1966-1967)
45Miguel LoayzaMediocampistaBocaBoca (1961-1963) / River (1966)
46José Luis LunaDelanteroRiverRiver (1961) / Boca (1966-1967)
47Hugo GattiArqueroRiverRiver (1964-1968) / Boca (1976-1988)
48Francisco SaDefensorRiverRiver (1969-1960) / Boca (1976-1981)
49Daniel SilgueroDefensorRiverRiver (1970) / Boca (1977)
50Ruben GallettiDelanteroBocaBoca (1971-1972) / River (1977-1979)
51Anibal CibeyraDelanteroRiverRiver (1972) / Boca (1977)
52Ernesto MastrangeloDelanteroRiverRiver (1972-1974) / Boca (1978-1981)
53Carlos SalinasMediocampistaRiverRiver (1974-1975) / Boca (1978-1981)
54Victorio CoccoMediocampistaRiverRiver (1976) / Boca (1978)
55Alberto TarantiniDefensorBocaBoca (1973-1977) / River (1980-1982)
56Hugo CosciaDelanteroRiverRiver (1977) / Boca (1980)
57Carlos MoreteDelanteroRiverRiver (1970-1975) / Boca (1981)
58Pablo ComellesDefensorRiverRiver (1975-1980) / Boca (1982-1983)
59Carlos RandazzoDelanteroBocaBoca (1979-1980) / River (1982)
60Osvaldo PerezDefensorRiverRiver (1970-1975) / Boca (1983)
61Juan Jose LopezMediocampistaRiverRiver (1970-1982) / Boca (1983)
62Carlos BarisioArqueroRiverRiver (1971-1974) / Boca (1983)
63Oscar TrosseroDelanteroBocaBoca (1972) / River (1983)
64Carlos LopezDelanteroRiverRiver (1972-1973) / Boca (1984)
65Ricardo GarecaDelanteroBocaBoca (1978-1984) / River (1985)
66Oscar RuggeriDefensorBocaBoca (1980-1984) / River (1985-1988)
67Carlos TapiaMediocampistaRiverRiver (1980-1984) / Boca (1985/1987, 88/89, 90/91 y 92/93)
68Julio OlarticoecheaMediocampistaRiverRiver (1981-1985) / Boca (1985-1986)
69Ramón CenturionDelanteroBocaBoca (1985) / River (1986-1990)
70Ruben GomezDefensorBocaBoca (1985) / River (1986-1989)
71Jorge HiguainDefensorBocaBoca (1986-1987) / River (1988-1992)
72Jorge RinaldiDelanteroBocaBoca (1986-1988) / River (1988-1989)
73Milton MelgarMediocampistaBocaBoca (1986-1988) / River (1988-1989)
74Pablo ErbinDefensorRiverRiver (1987-1988) / Boca (1988-1989)
75Juan Amador SánchezDefensorBocaBoca (1986-1987) / River (1990-1992)
76Gerardo ReinosoMediocampistaRiverRiver (1988-1989) / Boca (1990-1991)
77Gabriel BatistutaDelanteroRiverRiver (1988-1990) / Boca (1990-1991)
78Sergio BertiDelanteroBocaBoca (1989-1990) / River (1990-1999)
79Claudio CabreraMediocampistaRiverRiver (1982-1983) / Boca (1991)
80Fabio TalaricoMediocampistaRiverRiver (1988-1990) / Boca (1992-1993)
81Rubén Da SilvaDelanteroRiverRiver (1989-1993) / Boca (1993-1995)
82José Luis VillarrealMediocampistaBocaBoca (1987-1993) / River (1993-1995)
83Gabriel AmatoDelanteroBocaBoca (1991-1992) / River (1994-1996)
84Fernando GamboaDefensorRiverRiver (1993-1994) / Boca (1994-1996)
85Claudio CaniggiaDelanteroRiverRiver (1986-1988) / Boca (1995-1998)
86Julio ToresaniMediocampistaRiverRiver (1991-1995) / Boca (1996-1997)
87Fernando CaceresDefensorRiverRiver (1992-1993) / Boca (1996)
88Nestor CedresMediocampistaRiverRiver (1994-1996) / Boca (1996-1997)
89Sebastia RambertDelanteroBocaBoca (1996-1997) / River (1997-1999)
90Jorge MartinezDefensorRiverRiver (1998-1999) / Boca (2001-2002)
91Abel BalboDelanteroRiverRiver (1988-1989) / Boca (2002)
92Nelson VivasDefensorBocaBoca (1994-1997) / River (2003)
93Julio Cesar CaceresDefensorRiverRiver (2006) / Boca (2008-2010)
94Luciano FigueroaDelanteroRiverRiver (2006) / Boca (2008-2009)
95Jesús MéndezMediocampistaRiverRiver (2003-2006) / Boca (2010-2013)
96Jonatan MaidanaDefensorBocaBoca (2006-2008) / River (2010-2018 y 2021-2022)
97Jonathan FabbroMediocampistaBocaBoca (2002-2003) / River (2013-2014)
98Bruno UrribarriDefensorBocaBoca (2007) / River (2014-2015)
99Nicolas BertoloMediocampistaBocaBoca (2006-2007) / River (2015-2016)
100Lucas PrattoDelanteroBocaBoca (2009) / River (2018-2020)
101Tomas PochettinoMediocampistaBocaBoca (2015) / River (2022)
102Marcelo SaracchiDefensorRiverRiver (2017-2018) / Boca (2023)

Fuente: El Gráfico

En síntesis

  • Adam Bareiro está a un paso de ser refuerzo de Boca por 3 millones de dólares.
  • La operación debe cerrarse antes del 20 de febrero por la lesión de Rodrigo Battaglia.
  • Bareiro será el futbolista número 103 en vestir las camisetas de River y Boca ambos clubes grandes.
