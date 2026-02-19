Este viernes 20 de febrero es la fecha límite para que Boca pueda aprovechar el cupo extra de refuerzo que se le abrió a partir de la lesión de Rodrigo Battaglia y en las últimas horas Juan Román Riquelme avanzó con las negociaciones por Adam Bareiro, quien está a un paso de transformarse en la última incorporación del plantel xeneize.

Las charlas avanzaron durante la noche del miércoles y a última hora del día desde la Bombonera creció el optimismo para que hoy se terminen de ajustar los últimos detalles con Fortaleza y comience el cruce de contratos para cerrar la operación, que rondará los 3 millones de dolares por el pase de Bareiro.

Se espera que el delantero paraguayo llegue el mismo viernes a firmar todo en Argentina y realizarse la revisión médica previo a firmar un contrato por tres temporadas, con opción a extenderlo por un año más.

Será el tercer club grande en el que Bareiro juegue en Argentina, tras sus pasos por San Lorenzo (donde convirtió 40 goles en 120 partidos) y River, con el que apenas disputó 16 encuentros y no pudo festejar ningún tanto.

La pelea de Boca con River por Bareiro

En 2024, cuando los de Núñez le compraron el pase del delantero a San Lorenzo, Boca también intentó quedarse con Bareiro. Fue la novela de ese mercado de pases, pero la balanza se terminó de inclinar para el lado de River, que en ese momento era dirigido por Martín Demichelis.

Luego, cuando volvió Gallardo a River, el paraguayo no tuvo lugar en el plantel y fue cedido a préstamo al Al Rayyan de Qatar para poder liberar el cupo de extranjero. Fueron sólo 17 partidos los que disputó en Asia (metió 6 goles) hasta que Bareiro regresó a Sudamérica para vestir la camiseta de Fortaleza, club que compró el 50% de su pase.

En Brasil jugó 31 partidos, hizo 11 goles, pero no pudo evitar el descenso a la Serie B del equipo que tenía a Martín Palermo como entrenador. Y ahora se vio seducido por la propuesta de Riquelme para vestir la camiseta de Boca y jugar la Copa Libertadores, aunque todavía faltan cerrar los últimos números de su contrato, ya que en Fortaleza tiene un salario elevado para lo que acostumbran pagar en La Boca.

Futbolistas que jugaron en River y Boca

La lista de jugadores que pasaron por los dos gigantes de Argentina ya tiene 102 nombres a lo largo de la historia. El anterior caso que se había dado era el de Marcelo Saracchi, quien hizo el mismo camino que Bareiro (sería el 103): primero pasó por Núñez y luego fue a Boca.

Bareiro festeja con Borja el triunfo de Boca en La Bombonera, en septiembre de 2024 (Foto: Getty)

La lista de los últimos 20 que cambiaron de camiseta

Gabriel Amato

Fernando Gamboa

Claudio Caniggia

Julio Toresani

Fernando Cáceres

Néstor Cedrés

Sebastián Rambert

Jorge Martínez

Abel Balbo

Nelson Vivas

Julio César Cáceres

Luciano Figueroa

Jesús Méndez

Jonatan Maidana

Jonathan Fabbro

Bruno Urribarri

Nicolás Bertolo

Lucas Pratto

Tomás Pochettino

Marcelo Saracchi

La lista completa de futbolistas que jugaron en Boca y en River

# JUGADOR PUESTO PRIMER CLUB AÑOS 1 Pedro Moltedo Delantero River River (1904-1906) / Boca (1905 y 1908-1909 2 Francesco Priano Mediocampista Boca Boca (1905 y 1910) / River (1907) 3 Vicente Oñate Delantero Boca Boca (1905 y 1910) / River (1910-1911) 4 Donato Abbatangelo Defensor Boca Boca (1905 y 1910) / River (1910-1911) 5 Ramon Ferreiro Mediocampista River River (1910) / Boca (1911) 6 Angel Angotti Mediocampista River River (1910) / Boca (1911) 7 Ramón Lamique Delantero River River (1908) / Boca (1911) 8 Anempodisto Garcia Mediocampista River Boca (1911) / River (1912-1915) 9 Albert Penney Arquero Boca Boca (1908-1910) / River (1912-1915) 10 Luis Solans Mediocampista River River (1909-1910) / Boca (1916-1928) 11 Alfredo Elli Delantero River River (1914-1915) / Boca (1916-1928) 12 Francisco Taggino Defensor Boca Boca (1910-1915) / River (1916-1918) 13 Agustin Lanata Delantero River River (1914) / Boca (1918-1923) 14 Alfredo Martin Delantero River River (1913) / Boca (1919-1920) 15 Zoilo Canaveri Defensor River River (1913) / Boca (1919-1920) 16 Luis Gaete Mediocampista Boca Boca (1916-1928) / River (1920) 17 Alfred Garasini Mediocampista Boca Boca (1916-1928) / River (1920) 18 Antonio Ameal Delantero River River (1909-1910) / Boca (1922) 19 Dante Pertini Mediocampista Boca Boca (1915) / River (1925) 20 Severiano Alvarez Delantero Boca Boca (1923) / River (1925) 21 Casildo Fallatti Mediocampista Boca Boca (1923) / River (1927) 22 Eugenio Cacopardo Mediocampista Boca Boca (1923) (1929) / River (1927) 23 Antonio Ganduglia Mediocampista River River (1925-1926 y 1927-1931) / Boca (1933-1934) 24 Pedro Marassi Mediocampista River River (1931) / Boca (1933) 25 Cataldo Spitale Defensor Boca Boca (1931) / River (1933) 26 Ricardo Zatelli Delantero River River (1931-1933) / Boca (1934-1936) 27 Camilo Bonelli Mediocampista River River (1931-1932) / Boca (1934) 28 Ricardo Staggi Delantero River River (1939) / Boca (1939) 29 Joaquin Martinez Delantero River River (1943-1947) / Boca (1949-1950) 30 Juan Jose Negri Mediocampista Boca Boca (1948) / River (1949-1950) 31 José Manuel Moreno Delantero River River (1935-1948) / Boca (1950) 32 Alberto De Zorzi Delantero Boca Boca (1947) / River (1951) 33 Juan Jose Pizzuti Mediocampista River River (1951) / Boca (1955-1962) 34 Juan Apolonio Vairo Mediocampista Boca Boca (1953-1954) / River (1957) 35 Fausto Iseo Rosello Mediocampista Boca Boca (1954-1957) / River (1959) 36 Miguel Ángel Rodriguez Delantero River River (1957-1958) / Boca (1960) 37 Francisco Lombardo Defensor Boca Boca (1952-1960) / River (1961) 38 Norberto Menendez Delantero River River (1954-1960) / Boca (1962-1967) 39 Juan Carlos Barberis Defensor Boca Boca (1957-1959) / River (1962) 40 Jorge Diz Delantero Boca Boca (1957) / River (1962) 41 Nestor Isella Mediocampista Boca Boca (1960) / River (1962) 42 Alfredo Rojas Delantero River River (1961) / Boca (1965-1968) 43 Roque Ditro Defensor River River (1962-1964) / Boca (1965-1966) 44 Marcos Zarich Mediocampista River River (1958) / Boca (1966-1967) 45 Miguel Loayza Mediocampista Boca Boca (1961-1963) / River (1966) 46 José Luis Luna Delantero River River (1961) / Boca (1966-1967) 47 Hugo Gatti Arquero River River (1964-1968) / Boca (1976-1988) 48 Francisco Sa Defensor River River (1969-1960) / Boca (1976-1981) 49 Daniel Silguero Defensor River River (1970) / Boca (1977) 50 Ruben Galletti Delantero Boca Boca (1971-1972) / River (1977-1979) 51 Anibal Cibeyra Delantero River River (1972) / Boca (1977) 52 Ernesto Mastrangelo Delantero River River (1972-1974) / Boca (1978-1981) 53 Carlos Salinas Mediocampista River River (1974-1975) / Boca (1978-1981) 54 Victorio Cocco Mediocampista River River (1976) / Boca (1978) 55 Alberto Tarantini Defensor Boca Boca (1973-1977) / River (1980-1982) 56 Hugo Coscia Delantero River River (1977) / Boca (1980) 57 Carlos Morete Delantero River River (1970-1975) / Boca (1981) 58 Pablo Comelles Defensor River River (1975-1980) / Boca (1982-1983) 59 Carlos Randazzo Delantero Boca Boca (1979-1980) / River (1982) 60 Osvaldo Perez Defensor River River (1970-1975) / Boca (1983) 61 Juan Jose Lopez Mediocampista River River (1970-1982) / Boca (1983) 62 Carlos Barisio Arquero River River (1971-1974) / Boca (1983) 63 Oscar Trossero Delantero Boca Boca (1972) / River (1983) 64 Carlos Lopez Delantero River River (1972-1973) / Boca (1984) 65 Ricardo Gareca Delantero Boca Boca (1978-1984) / River (1985) 66 Oscar Ruggeri Defensor Boca Boca (1980-1984) / River (1985-1988) 67 Carlos Tapia Mediocampista River River (1980-1984) / Boca (1985/1987, 88/89, 90/91 y 92/93) 68 Julio Olarticoechea Mediocampista River River (1981-1985) / Boca (1985-1986) 69 Ramón Centurion Delantero Boca Boca (1985) / River (1986-1990) 70 Ruben Gomez Defensor Boca Boca (1985) / River (1986-1989) 71 Jorge Higuain Defensor Boca Boca (1986-1987) / River (1988-1992) 72 Jorge Rinaldi Delantero Boca Boca (1986-1988) / River (1988-1989) 73 Milton Melgar Mediocampista Boca Boca (1986-1988) / River (1988-1989) 74 Pablo Erbin Defensor River River (1987-1988) / Boca (1988-1989) 75 Juan Amador Sánchez Defensor Boca Boca (1986-1987) / River (1990-1992) 76 Gerardo Reinoso Mediocampista River River (1988-1989) / Boca (1990-1991) 77 Gabriel Batistuta Delantero River River (1988-1990) / Boca (1990-1991) 78 Sergio Berti Delantero Boca Boca (1989-1990) / River (1990-1999) 79 Claudio Cabrera Mediocampista River River (1982-1983) / Boca (1991) 80 Fabio Talarico Mediocampista River River (1988-1990) / Boca (1992-1993) 81 Rubén Da Silva Delantero River River (1989-1993) / Boca (1993-1995) 82 José Luis Villarreal Mediocampista Boca Boca (1987-1993) / River (1993-1995) 83 Gabriel Amato Delantero Boca Boca (1991-1992) / River (1994-1996) 84 Fernando Gamboa Defensor River River (1993-1994) / Boca (1994-1996) 85 Claudio Caniggia Delantero River River (1986-1988) / Boca (1995-1998) 86 Julio Toresani Mediocampista River River (1991-1995) / Boca (1996-1997) 87 Fernando Caceres Defensor River River (1992-1993) / Boca (1996) 88 Nestor Cedres Mediocampista River River (1994-1996) / Boca (1996-1997) 89 Sebastia Rambert Delantero Boca Boca (1996-1997) / River (1997-1999) 90 Jorge Martinez Defensor River River (1998-1999) / Boca (2001-2002) 91 Abel Balbo Delantero River River (1988-1989) / Boca (2002) 92 Nelson Vivas Defensor Boca Boca (1994-1997) / River (2003) 93 Julio Cesar Caceres Defensor River River (2006) / Boca (2008-2010) 94 Luciano Figueroa Delantero River River (2006) / Boca (2008-2009) 95 Jesús Méndez Mediocampista River River (2003-2006) / Boca (2010-2013) 96 Jonatan Maidana Defensor Boca Boca (2006-2008) / River (2010-2018 y 2021-2022) 97 Jonathan Fabbro Mediocampista Boca Boca (2002-2003) / River (2013-2014) 98 Bruno Urribarri Defensor Boca Boca (2007) / River (2014-2015) 99 Nicolas Bertolo Mediocampista Boca Boca (2006-2007) / River (2015-2016) 100 Lucas Pratto Delantero Boca Boca (2009) / River (2018-2020) 101 Tomas Pochettino Mediocampista Boca Boca (2015) / River (2022) 102 Marcelo Saracchi Defensor River River (2017-2018) / Boca (2023)

Fuente: El Gráfico

