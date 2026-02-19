Este viernes 20 de febrero es la fecha límite para que Boca pueda aprovechar el cupo extra de refuerzo que se le abrió a partir de la lesión de Rodrigo Battaglia y en las últimas horas Juan Román Riquelme avanzó con las negociaciones por Adam Bareiro, quien está a un paso de transformarse en la última incorporación del plantel xeneize.
Las charlas avanzaron durante la noche del miércoles y a última hora del día desde la Bombonera creció el optimismo para que hoy se terminen de ajustar los últimos detalles con Fortaleza y comience el cruce de contratos para cerrar la operación, que rondará los 3 millones de dolares por el pase de Bareiro.
Se espera que el delantero paraguayo llegue el mismo viernes a firmar todo en Argentina y realizarse la revisión médica previo a firmar un contrato por tres temporadas, con opción a extenderlo por un año más.
Será el tercer club grande en el que Bareiro juegue en Argentina, tras sus pasos por San Lorenzo (donde convirtió 40 goles en 120 partidos) y River, con el que apenas disputó 16 encuentros y no pudo festejar ningún tanto.
La pelea de Boca con River por Bareiro
En 2024, cuando los de Núñez le compraron el pase del delantero a San Lorenzo, Boca también intentó quedarse con Bareiro. Fue la novela de ese mercado de pases, pero la balanza se terminó de inclinar para el lado de River, que en ese momento era dirigido por Martín Demichelis.
Luego, cuando volvió Gallardo a River, el paraguayo no tuvo lugar en el plantel y fue cedido a préstamo al Al Rayyan de Qatar para poder liberar el cupo de extranjero. Fueron sólo 17 partidos los que disputó en Asia (metió 6 goles) hasta que Bareiro regresó a Sudamérica para vestir la camiseta de Fortaleza, club que compró el 50% de su pase.
En Brasil jugó 31 partidos, hizo 11 goles, pero no pudo evitar el descenso a la Serie B del equipo que tenía a Martín Palermo como entrenador. Y ahora se vio seducido por la propuesta de Riquelme para vestir la camiseta de Boca y jugar la Copa Libertadores, aunque todavía faltan cerrar los últimos números de su contrato, ya que en Fortaleza tiene un salario elevado para lo que acostumbran pagar en La Boca.
Futbolistas que jugaron en River y Boca
La lista de jugadores que pasaron por los dos gigantes de Argentina ya tiene 102 nombres a lo largo de la historia. El anterior caso que se había dado era el de Marcelo Saracchi, quien hizo el mismo camino que Bareiro (sería el 103): primero pasó por Núñez y luego fue a Boca.
Bareiro festeja con Borja el triunfo de Boca en La Bombonera, en septiembre de 2024 (Foto: Getty)
La lista de los últimos 20 que cambiaron de camiseta
- Gabriel Amato
- Fernando Gamboa
- Claudio Caniggia
- Julio Toresani
- Fernando Cáceres
- Néstor Cedrés
- Sebastián Rambert
- Jorge Martínez
- Abel Balbo
- Nelson Vivas
- Julio César Cáceres
- Luciano Figueroa
- Jesús Méndez
- Jonatan Maidana
- Jonathan Fabbro
- Bruno Urribarri
- Nicolás Bertolo
- Lucas Pratto
- Tomás Pochettino
- Marcelo Saracchi
La lista completa de futbolistas que jugaron en Boca y en River
|#
|JUGADOR
|PUESTO
|PRIMER CLUB
|AÑOS
|1
|Pedro Moltedo
|Delantero
|River
|River (1904-1906) / Boca (1905 y 1908-1909
|2
|Francesco Priano
|Mediocampista
|Boca
|Boca (1905 y 1910) / River (1907)
|3
|Vicente Oñate
|Delantero
|Boca
|Boca (1905 y 1910) / River (1910-1911)
|4
|Donato Abbatangelo
|Defensor
|Boca
|Boca (1905 y 1910) / River (1910-1911)
|5
|Ramon Ferreiro
|Mediocampista
|River
|River (1910) / Boca (1911)
|6
|Angel Angotti
|Mediocampista
|River
|River (1910) / Boca (1911)
|7
|Ramón Lamique
|Delantero
|River
|River (1908) / Boca (1911)
|8
|Anempodisto Garcia
|Mediocampista
|River
|Boca (1911) / River (1912-1915)
|9
|Albert Penney
|Arquero
|Boca
|Boca (1908-1910) / River (1912-1915)
|10
|Luis Solans
|Mediocampista
|River
|River (1909-1910) / Boca (1916-1928)
|11
|Alfredo Elli
|Delantero
|River
|River (1914-1915) / Boca (1916-1928)
|12
|Francisco Taggino
|Defensor
|Boca
|Boca (1910-1915) / River (1916-1918)
|13
|Agustin Lanata
|Delantero
|River
|River (1914) / Boca (1918-1923)
|14
|Alfredo Martin
|Delantero
|River
|River (1913) / Boca (1919-1920)
|15
|Zoilo Canaveri
|Defensor
|River
|River (1913) / Boca (1919-1920)
|16
|Luis Gaete
|Mediocampista
|Boca
|Boca (1916-1928) / River (1920)
|17
|Alfred Garasini
|Mediocampista
|Boca
|Boca (1916-1928) / River (1920)
|18
|Antonio Ameal
|Delantero
|River
|River (1909-1910) / Boca (1922)
|19
|Dante Pertini
|Mediocampista
|Boca
|Boca (1915) / River (1925)
|20
|Severiano Alvarez
|Delantero
|Boca
|Boca (1923) / River (1925)
|21
|Casildo Fallatti
|Mediocampista
|Boca
|Boca (1923) / River (1927)
|22
|Eugenio Cacopardo
|Mediocampista
|Boca
|Boca (1923) (1929) / River (1927)
|23
|Antonio Ganduglia
|Mediocampista
|River
|River (1925-1926 y 1927-1931) / Boca (1933-1934)
|24
|Pedro Marassi
|Mediocampista
|River
|River (1931) / Boca (1933)
|25
|Cataldo Spitale
|Defensor
|Boca
|Boca (1931) / River (1933)
|26
|Ricardo Zatelli
|Delantero
|River
|River (1931-1933) / Boca (1934-1936)
|27
|Camilo Bonelli
|Mediocampista
|River
|River (1931-1932) / Boca (1934)
|28
|Ricardo Staggi
|Delantero
|River
|River (1939) / Boca (1939)
|29
|Joaquin Martinez
|Delantero
|River
|River (1943-1947) / Boca (1949-1950)
|30
|Juan Jose Negri
|Mediocampista
|Boca
|Boca (1948) / River (1949-1950)
|31
|José Manuel Moreno
|Delantero
|River
|River (1935-1948) / Boca (1950)
|32
|Alberto De Zorzi
|Delantero
|Boca
|Boca (1947) / River (1951)
|33
|Juan Jose Pizzuti
|Mediocampista
|River
|River (1951) / Boca (1955-1962)
|34
|Juan Apolonio Vairo
|Mediocampista
|Boca
|Boca (1953-1954) / River (1957)
|35
|Fausto Iseo Rosello
|Mediocampista
|Boca
|Boca (1954-1957) / River (1959)
|36
|Miguel Ángel Rodriguez
|Delantero
|River
|River (1957-1958) / Boca (1960)
|37
|Francisco Lombardo
|Defensor
|Boca
|Boca (1952-1960) / River (1961)
|38
|Norberto Menendez
|Delantero
|River
|River (1954-1960) / Boca (1962-1967)
|39
|Juan Carlos Barberis
|Defensor
|Boca
|Boca (1957-1959) / River (1962)
|40
|Jorge Diz
|Delantero
|Boca
|Boca (1957) / River (1962)
|41
|Nestor Isella
|Mediocampista
|Boca
|Boca (1960) / River (1962)
|42
|Alfredo Rojas
|Delantero
|River
|River (1961) / Boca (1965-1968)
|43
|Roque Ditro
|Defensor
|River
|River (1962-1964) / Boca (1965-1966)
|44
|Marcos Zarich
|Mediocampista
|River
|River (1958) / Boca (1966-1967)
|45
|Miguel Loayza
|Mediocampista
|Boca
|Boca (1961-1963) / River (1966)
|46
|José Luis Luna
|Delantero
|River
|River (1961) / Boca (1966-1967)
|47
|Hugo Gatti
|Arquero
|River
|River (1964-1968) / Boca (1976-1988)
|48
|Francisco Sa
|Defensor
|River
|River (1969-1960) / Boca (1976-1981)
|49
|Daniel Silguero
|Defensor
|River
|River (1970) / Boca (1977)
|50
|Ruben Galletti
|Delantero
|Boca
|Boca (1971-1972) / River (1977-1979)
|51
|Anibal Cibeyra
|Delantero
|River
|River (1972) / Boca (1977)
|52
|Ernesto Mastrangelo
|Delantero
|River
|River (1972-1974) / Boca (1978-1981)
|53
|Carlos Salinas
|Mediocampista
|River
|River (1974-1975) / Boca (1978-1981)
|54
|Victorio Cocco
|Mediocampista
|River
|River (1976) / Boca (1978)
|55
|Alberto Tarantini
|Defensor
|Boca
|Boca (1973-1977) / River (1980-1982)
|56
|Hugo Coscia
|Delantero
|River
|River (1977) / Boca (1980)
|57
|Carlos Morete
|Delantero
|River
|River (1970-1975) / Boca (1981)
|58
|Pablo Comelles
|Defensor
|River
|River (1975-1980) / Boca (1982-1983)
|59
|Carlos Randazzo
|Delantero
|Boca
|Boca (1979-1980) / River (1982)
|60
|Osvaldo Perez
|Defensor
|River
|River (1970-1975) / Boca (1983)
|61
|Juan Jose Lopez
|Mediocampista
|River
|River (1970-1982) / Boca (1983)
|62
|Carlos Barisio
|Arquero
|River
|River (1971-1974) / Boca (1983)
|63
|Oscar Trossero
|Delantero
|Boca
|Boca (1972) / River (1983)
|64
|Carlos Lopez
|Delantero
|River
|River (1972-1973) / Boca (1984)
|65
|Ricardo Gareca
|Delantero
|Boca
|Boca (1978-1984) / River (1985)
|66
|Oscar Ruggeri
|Defensor
|Boca
|Boca (1980-1984) / River (1985-1988)
|67
|Carlos Tapia
|Mediocampista
|River
|River (1980-1984) / Boca (1985/1987, 88/89, 90/91 y 92/93)
|68
|Julio Olarticoechea
|Mediocampista
|River
|River (1981-1985) / Boca (1985-1986)
|69
|Ramón Centurion
|Delantero
|Boca
|Boca (1985) / River (1986-1990)
|70
|Ruben Gomez
|Defensor
|Boca
|Boca (1985) / River (1986-1989)
|71
|Jorge Higuain
|Defensor
|Boca
|Boca (1986-1987) / River (1988-1992)
|72
|Jorge Rinaldi
|Delantero
|Boca
|Boca (1986-1988) / River (1988-1989)
|73
|Milton Melgar
|Mediocampista
|Boca
|Boca (1986-1988) / River (1988-1989)
|74
|Pablo Erbin
|Defensor
|River
|River (1987-1988) / Boca (1988-1989)
|75
|Juan Amador Sánchez
|Defensor
|Boca
|Boca (1986-1987) / River (1990-1992)
|76
|Gerardo Reinoso
|Mediocampista
|River
|River (1988-1989) / Boca (1990-1991)
|77
|Gabriel Batistuta
|Delantero
|River
|River (1988-1990) / Boca (1990-1991)
|78
|Sergio Berti
|Delantero
|Boca
|Boca (1989-1990) / River (1990-1999)
|79
|Claudio Cabrera
|Mediocampista
|River
|River (1982-1983) / Boca (1991)
|80
|Fabio Talarico
|Mediocampista
|River
|River (1988-1990) / Boca (1992-1993)
|81
|Rubén Da Silva
|Delantero
|River
|River (1989-1993) / Boca (1993-1995)
|82
|José Luis Villarreal
|Mediocampista
|Boca
|Boca (1987-1993) / River (1993-1995)
|83
|Gabriel Amato
|Delantero
|Boca
|Boca (1991-1992) / River (1994-1996)
|84
|Fernando Gamboa
|Defensor
|River
|River (1993-1994) / Boca (1994-1996)
|85
|Claudio Caniggia
|Delantero
|River
|River (1986-1988) / Boca (1995-1998)
|86
|Julio Toresani
|Mediocampista
|River
|River (1991-1995) / Boca (1996-1997)
|87
|Fernando Caceres
|Defensor
|River
|River (1992-1993) / Boca (1996)
|88
|Nestor Cedres
|Mediocampista
|River
|River (1994-1996) / Boca (1996-1997)
|89
|Sebastia Rambert
|Delantero
|Boca
|Boca (1996-1997) / River (1997-1999)
|90
|Jorge Martinez
|Defensor
|River
|River (1998-1999) / Boca (2001-2002)
|91
|Abel Balbo
|Delantero
|River
|River (1988-1989) / Boca (2002)
|92
|Nelson Vivas
|Defensor
|Boca
|Boca (1994-1997) / River (2003)
|93
|Julio Cesar Caceres
|Defensor
|River
|River (2006) / Boca (2008-2010)
|94
|Luciano Figueroa
|Delantero
|River
|River (2006) / Boca (2008-2009)
|95
|Jesús Méndez
|Mediocampista
|River
|River (2003-2006) / Boca (2010-2013)
|96
|Jonatan Maidana
|Defensor
|Boca
|Boca (2006-2008) / River (2010-2018 y 2021-2022)
|97
|Jonathan Fabbro
|Mediocampista
|Boca
|Boca (2002-2003) / River (2013-2014)
|98
|Bruno Urribarri
|Defensor
|Boca
|Boca (2007) / River (2014-2015)
|99
|Nicolas Bertolo
|Mediocampista
|Boca
|Boca (2006-2007) / River (2015-2016)
|100
|Lucas Pratto
|Delantero
|Boca
|Boca (2009) / River (2018-2020)
|101
|Tomas Pochettino
|Mediocampista
|Boca
|Boca (2015) / River (2022)
|102
|Marcelo Saracchi
|Defensor
|River
|River (2017-2018) / Boca (2023)
Fuente: El Gráfico
En síntesis
- Adam Bareiro está a un paso de ser refuerzo de Boca por 3 millones de dólares.
- La operación debe cerrarse antes del 20 de febrero por la lesión de Rodrigo Battaglia.
- Bareiro será el futbolista número 103 en vestir las camisetas de River y Boca ambos clubes grandes.
ver también
La denuncia que hizo el Flaco Schiavi sobre Claudio Úbeda: “No arma el equipo de Boca”
ver también
La ausencia de Leandro Paredes no es la única de peso en los convocados para que Boca reciba a Racing