Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Atento Boca: Adam Bareiro es duda para enfrentar a Lanús por una molestia física

El paraguayo finalizó con una molestia en el duelo con Gimnasia de Mendoza y será evaluado en los entrenamientos.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Adam Bareiro, delantero paraguayo de Boca.
© @javierphotogammaAdam Bareiro, delantero paraguayo de Boca.

Con el objetivo de ponerle fin a una racha de cuatro encuentros sin ganar por el certamen local, en el marco del partido reprogramado de la séptima fecha del Grupo A del Torneo Apertura, Boca visita a Lanús en La Fortaleza el próximo miércoles por la noche. 

Para este encuentro, el entrenador del Xeneize, Claudio Úbeda, piensa en cambios tanto en la mitad de la cancha como también en la ofensiva, debido a que no está conforme con el rendimiento de algunos futbolistas. Además, estará atento a la situación del paraguayo Adam Bareiro. 

Es que, el delantero salió en el empate con Gimnasia de Mendoza con un calambre en uno de sus gemelos, y durante la práctica del domingo realizó trabajos regenerativos en los que acusó molestias. Es por eso que lo evaluarán tanto este lunes como el martes para determinar si puede ser titular. 

Al ser una lesión menor, todo indica que el ex San Lorenzo y River podrá estar desde la partida nuevamente, en lo que será su tercera presentación con la camiseta del elenco de la Ribera. En esta oportunidad, ocupará el centro del área y tendrá a Miguel Merentiel como ladero. 

Adam Bareiro terminó el partido con Gimnasia de Mendoza con una molestia. (Getty).

En cuanto a las variantes, el entrenador tiene una duda con el tercer mediocampista, ya que Santiago Ascacibar se mantendrá como titular, mientras que Leandro Paredes ingresará en por Milton Delgado. El último lugar se lo disputarán el chileno Williams Alarcón con Tomás Belmonte. 

Publicidad

Finalmente, en la ofensiva también habrá una modificación. Lucas Janson, criticado por su partido ante Gimnasia de Mendoza, saldrá del equipo titular para que ingrese el juvenil Tomás Aranda, quien jugará desde la partida por primera vez en su carrera. 

Una gloria de Boca propuso para reemplazar a Claudio Úbeda a un DT que estará en el Mundial

ver también

Una gloria de Boca propuso para reemplazar a Claudio Úbeda a un DT que estará en el Mundial

La posible formación de Boca para enfrentar a Lanús

El Xeneize saldría a la cancha con: Agustín Marchesin: Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco: Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Williams Alarcon o Tomás Belmonte; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Datos claves

  • Boca Juniors visitará a Lanús el próximo miércoles por la séptima fecha del Torneo Apertura.
  • El entrenador Claudio Úbeda evaluará la titularidad de Adam Bareiro tras presentar molestias físicas.
  • El juvenil Tomás Aranda debutará como titular en la ofensiva en reemplazo de Lucas Janson.
Publicidad
Marco D'Arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Bareiro se ganó el puesto de 9 de Boca y se puso por encima de Merentiel, Cavani y Giménez

ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

Lee también
Lionel Messi visitaría a Donald Trump en la Casa Blanca
Lionel Messi

Lionel Messi visitaría a Donald Trump en la Casa Blanca

El histórico cambio que tendrá el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 por el Día de la Mujer
FÓRMULA 1

El histórico cambio que tendrá el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 por el Día de la Mujer

Coudet, cada vez más cerca de River: último entrenamiento y el detalle que falta resolver
River Plate

Coudet, cada vez más cerca de River: último entrenamiento y el detalle que falta resolver

Cuartos de Final del Mundial 2026: Fechas, horarios, sedes y partidos
Mundial 2026

Cuartos de Final del Mundial 2026: Fechas, horarios, sedes y partidos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo