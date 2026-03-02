Atento Boca: Adam Bareiro es duda para enfrentar a Lanús por una molestia física

Con el objetivo de ponerle fin a una racha de cuatro encuentros sin ganar por el certamen local, en el marco del partido reprogramado de la séptima fecha del Grupo A del Torneo Apertura, Boca visita a Lanús en La Fortaleza el próximo miércoles por la noche.

Para este encuentro, el entrenador del Xeneize, Claudio Úbeda, piensa en cambios tanto en la mitad de la cancha como también en la ofensiva, debido a que no está conforme con el rendimiento de algunos futbolistas. Además, estará atento a la situación del paraguayo Adam Bareiro.

Es que, el delantero salió en el empate con Gimnasia de Mendoza con un calambre en uno de sus gemelos, y durante la práctica del domingo realizó trabajos regenerativos en los que acusó molestias. Es por eso que lo evaluarán tanto este lunes como el martes para determinar si puede ser titular.

Al ser una lesión menor, todo indica que el ex San Lorenzo y River podrá estar desde la partida nuevamente, en lo que será su tercera presentación con la camiseta del elenco de la Ribera. En esta oportunidad, ocupará el centro del área y tendrá a Miguel Merentiel como ladero.

Adam Bareiro terminó el partido con Gimnasia de Mendoza con una molestia. (Getty).

En cuanto a las variantes, el entrenador tiene una duda con el tercer mediocampista, ya que Santiago Ascacibar se mantendrá como titular, mientras que Leandro Paredes ingresará en por Milton Delgado. El último lugar se lo disputarán el chileno Williams Alarcón con Tomás Belmonte.

Finalmente, en la ofensiva también habrá una modificación. Lucas Janson, criticado por su partido ante Gimnasia de Mendoza, saldrá del equipo titular para que ingrese el juvenil Tomás Aranda, quien jugará desde la partida por primera vez en su carrera.

La posible formación de Boca para enfrentar a Lanús

El Xeneize saldría a la cancha con: Agustín Marchesin: Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco: Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Williams Alarcon o Tomás Belmonte; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

