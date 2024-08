Rodrigo de Paul no juega este sábado con el equipo de Diego Simeone para enfrentar al Athletic. Acá el motivo de la decisión.

Por qué no juega Rodrigo de Paul para Atlético de Madrid ante Athletic Club por LaLiga de España 2024

Rodrigo de Paul no forma parte del once titular de Atlético de Madrid para enfrentar este sábado 31 de agosto ante Athletic Club en San Mamés. Por la fecha 4 de LaLiga de España, el mediocampista argentino no integra la formación del equipo de Diego Simeone y va al banco.

De Paul había sido titular en los duelos ante Girona y Espanyol, pero ahora va al banco de suplentes ante el Athletic. Su lugar en el campo de juego lo tomará Pablo Barrios, quien vuelve al once titular, ya que no había jugado ante el conjunto perico.

¿Por qué no juega Rodrigo de Paul en Athletic Club vs. Atlético de Madrid?

Rodrigo de Paul no es titular en el partido Athletic Club vs. Atlético de Madrid. La decisión es pura y exclusivamente del Cholo Simeone, que quiere seguir con la rotación, a fin de evitar cualquier tipo de lesión por la seguidilla de partidos en pocos días.

El ‘Atleti’ juega su cuarto partido en LaLiga en tan sólo 12 días. Por lo tanto, el DT argentino quiere seguir rotando como ya pasó con algunos jugadores como Antoine Griezmann, Alexander Sörloth y varios otros. En este caso, le toca a de Paul.

La formación oficial de Atlético de Madrid para enfrentar a Athletic Club

Diego Simeone mete algunos cambios con respecto al empate ante Espanyol. Jan Oblak no ataja debido a una molestia y Juan Musso tendrá su debut. También salen del equipo Nahuel Molina y Alexander Sörloth para los regresos de Marcos Llorente y Antoine Griezmann.

De esta manera, el once titular del Atlético de Madrid tiene a Juan Musso; Marcos Llorente, Robin Le Normand, José María Giménez, Reinildo, Samuel Lino; Conor Gallagher, Koke, Pablo Barrios; Julián Álvarez, Antoine Griezmann.