Boca dejó atrás la eliminación en la Copa Conmebol Sudamericana a manos de Cruzeiro y dio vuelta la página para visitar a Estudiantes de La Plata en el Estadio Jorge Luis Hirschi por el partido correspondiente a la fecha 12 de la Liga Profesional en búsqueda de un triunfo que lo acerque a los primeros puestos.

Luego de la práctica realizada en el predio de Ezeiza, el entrenador del Xeneize, Diego Martínez, dio la lista con los 23 jugadores convocados, que entrenarán el próximo domingo y que quedarán a su disposición para viajar a La Plata y enfrentar al Pincha el lunes por la noche.

La misma, no cuenta con grandes novedades, ya que están todos futbolistas que habitualmente son titulares, así como también reapareció Ignacio Miramón, quien no estuvo en el partido frente a Cruzeiro debido a que no formaba parte de la lista de buena fe.

Por otro lado, en cuanto a las bajas, la única es la de Marcelo Saracchi, quien fue titular en el último encuentro ante San Lorenzo, y que allí fue expulsado por doble tarjeta amarilla. Como consecuencia de esto, recibió una fecha de suspensión, por lo que no podrá estar presente en La Plata.

Además, al publicarse esta lista, los hinchas del Xeneize hicieron viral un pedido a los jugadores que está referido a que ganen tanto la Liga Profesional como la Copa Argentina, ya que son los únicos dos torneos que disputarán hasta el final de la temporada 2024.

“Ganen o váyanse todos”, “Están obligados a ganar todo para tratar de tapar el papelón que hicieron”, “Salgan campeones”, “No sirve otra cosa que salir campeón”, “Ganen un título”, “Obligados a ganar la Liga y la Copa Argentina”, fueron algunos de los comentarios de los hinchas pidiendo por ganar los dos títulos que están disputando.

¿Cómo ver Estudiantes vs. Boca?

El encuentro entre el Pincharrata y el Xeneize, que se jugará el próximo lunes 26 de agosto a las 21:00 horas de Argentina, se podrá ver en vivo por televisión a través de la señal de TNT Sports.

El árbitro de Estudiantes vs. Boca

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Gabriel Gutierrez

VAR: Germán Delfino

AVAR: Juan Del Fueyo

