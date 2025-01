Athletic Club y Boca, sin obstáculos para cerrar el pase de Ander Herrera

Pareciera ser que todas las partes están alineadas para que la transferencia llegue a buen puerto. Athletic Club de Bilbao está abierto a negociar con la dirigencia de Boca y Ander Herrera, el protagonista principal en esta historia, está decidido a vivir la experiencia de jugar en el Fútbol Argentino y, sobre todo, en la Bombonera.

No obstante, por estas horas había una complicación principal que no dejaba que la operación avanzara: la Supercopa de España que, por cuestiones de contrato (y económicas, obviamente), se juega en Arabia Saudita. La diferencia horaria aún mayor de Medio Oriente con la Argentina, a comparación de la que hay en esta época con Europa Central, y el estar en plena competencia no eran el ambiente más cómodo para las autoridades de la institución vasca en función de cerrar el traspaso del mediocampista en cuestión.

Pero dado el resultado desfavorable para el Athletic Club de Bilbao en la Semifinal ante el Fútbol Club Barcelona (ganaron los culés 2 a 0 con goles de Gavi y Lamine Yamal), deberá retornar a la Península Ibérica (y mirar la final del torneo por TV), en donde ya tendrán tiempo de sobra (su próximo partido será recién el jueves que viene vs. Osasuna) para ocuparse de la salida de Ander Herrera con rumbo a Brandsen 805.

Además, en una especie de guiño por parte del entrenador Ernesto Valverde, Herrera no tuvo participación frente al Barça (a pesar de que es cierto que durante los últimos seis meses del 2024 alternó minutos con ausencias), lo que pudo haber sido una decisión para que no sufra ningún imprevisto físico que complique los planes.

Así las cosas, Athletic Club de Bilbao y Boca ya podrán acelerar las comunicaciones a partir de este jueves 9 de enero para ultimar detalles por el futbolista de 35 años, que será, sin dudas, un refuerzo de lujo para el Xeneize en un año en el que buscará ser protagonista, no solo en las competencias locales, sino también en la Copa Libertadores y en el Mundial de Clubes de Estados Unidos.

El camino de Ander Herrera en su carrera

Ander Herrera se formó y debutó en primera división (2009) en el Real Zaragoza, club del cual él mismo reconoció que es hincha. En 2011 llegó al Athletic Club, en donde se convirtió en un ícono de la institución. En 2014 pegó el salto a la Premier League para vestir la camiseta del Manchester United y tras cinco temporadas recaló en el PSG, equipo en el que, antes de retornar a Bilbao a mediados del 2022, compartió plantel con Lionel Messi, Leandro Paredes y Ángel Di María.

