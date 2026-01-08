El club que demanda a Boca por una antigua deuda por Nicolás Valentini a un año de irse libre

Ya pasó apenas un poco más de un año desde que Nicolás Valentini se fue en condición de libre de Boca, pero volvió a estar en el centro de la escena nuevamente. Esta vez no por algo futbolístico, sino que se trata de una cuestión judicial, debido a que Sarmiento de Junín inició una demanda por una deuda económica que posee el Xeneize desde hace tiempo y todavía no cumplió.

Cabe recordar que el último partido del zaguero central con la camiseta azul y oro fue el 9 de abril de 2024 y luego fue marginado del plantel profesional por no llegar a un acuerdo con el Consejo de Fútbol. Después de esa determinación, el defensor estuvo casi 9 meses sin disputar encuentros oficiales hasta que llegó al final de su contrato y emigró a Europa como agente en libertad de acción.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Sarmiento demandó a Boca por una deuda de 60.000 dólares. En primer lugar, hay que aclarar que Valentini pasó por las divisiones inferiores del Verde y el acuerdo para pasar a ser parte de las categorías menores del Xeneize incluía ciertos ítems en el contrato firmado el 14 de marzo de 2016, en el comienzo del segundo mandato de Daniel Angelici.

Nicolás Valentini, durante su estadía en Boca.

El reclamo se debe a tres cuestiones claras. Los primeros 20.000 dólares corresponden por disputar 15 partidos oficiales (mínimo 30 minutos) y otros 20.000 dólares cuando sume 10 encuentros más. A esa cifra hay que añadirle 20.000 dólares más cuando firmó su primer contrato profesional con Boca. Esos montos debían ser abonados al Santo con un plazo máximo de 45 días.

Además, también según pudo averiguar BOLAVIP, desde Boca reconocen la deuda en cuestión pero le realizaron una propuesta a los dirigentes de Sarmiento. Es que, en vez de abonar la suma en disputa que reclaman en Junín, el Xeneize ofreció pagar 45.000 dólares, lo que significa un 75% de la deuda y no así el total que pretende percibir el Verde que consta de 60.000 dólares.

Un dato importante a tener en cuenta de este polémico acuerdo entre los clubes del fútbol argentino por Nicolás, tenía un ítem muy particular que finalmente no se implementó. Es que Boca debía abonarle un 25% a Sarmiento por la venta de Valentini, a raíz de lo firmado en el contrato que se selló cuando el protagonista aún era futbolista en edad de divisiones inferiores del conjunto bonaerense.

Extracto del contrato firmado entre las partes vinculadas.

DATOS CLAVE

