Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

El club que demanda a Boca por una antigua deuda por Nicolás Valentini a un año de irse libre

El defensor terminó su contrato en 2024 pero el Xeneize recibió un reclamo por un contrato firmado entre las partes en 2016.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Nicolás Valentini, durante su estadía en Boca.
© Getty ImagesNicolás Valentini, durante su estadía en Boca.

Ya pasó apenas un poco más de un año desde que Nicolás Valentini se fue en condición de libre de Boca, pero volvió a estar en el centro de la escena nuevamente. Esta vez no por algo futbolístico, sino que se trata de una cuestión judicial, debido a que Sarmiento de Junín inició una demanda por una deuda económica que posee el Xeneize desde hace tiempo y todavía no cumplió.

Cabe recordar que el último partido del zaguero central con la camiseta azul y oro fue el 9 de abril de 2024 y luego fue marginado del plantel profesional por no llegar a un acuerdo con el Consejo de Fútbol. Después de esa determinación, el defensor estuvo casi 9 meses sin disputar encuentros oficiales hasta que llegó al final de su contrato y emigró a Europa como agente en libertad de acción.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Sarmiento demandó a Boca por una deuda de 60.000 dólares. En primer lugar, hay que aclarar que Valentini pasó por las divisiones inferiores del Verde y el acuerdo para pasar a ser parte de las categorías menores del Xeneize incluía ciertos ítems en el contrato firmado el 14 de marzo de 2016, en el comienzo del segundo mandato de Daniel Angelici.

Nicolás Valentini, durante su estadía en Boca.

Nicolás Valentini, durante su estadía en Boca.

El reclamo se debe a tres cuestiones claras. Los primeros 20.000 dólares corresponden por disputar 15 partidos oficiales (mínimo 30 minutos) y otros 20.000 dólares cuando sume 10 encuentros más. A esa cifra hay que añadirle 20.000 dólares más cuando firmó su primer contrato profesional con Boca. Esos montos debían ser abonados al Santo con un plazo máximo de 45 días.

Además, también según pudo averiguar BOLAVIP, desde Boca reconocen la deuda en cuestión pero le realizaron una propuesta a los dirigentes de Sarmiento. Es que, en vez de abonar la suma en disputa que reclaman en Junín, el Xeneize ofreció pagar 45.000 dólares, lo que significa un 75% de la deuda y no así el total que pretende percibir el Verde que consta de 60.000 dólares.

Publicidad

Un dato importante a tener en cuenta de este polémico acuerdo entre los clubes del fútbol argentino por Nicolás, tenía un ítem muy particular que finalmente no se implementó. Es que Boca debía abonarle un 25% a Sarmiento por la venta de Valentini, a raíz de lo firmado en el contrato que se selló cuando el protagonista aún era futbolista en edad de divisiones inferiores del conjunto bonaerense.

Extracto del contrato firmado entre las partes vinculadas.

Extracto del contrato firmado entre las partes vinculadas.

Liam Rosenior decidió marginar a uno de los argentinos de Chelsea antes de su debut oficial como DT

ver también

Liam Rosenior decidió marginar a uno de los argentinos de Chelsea antes de su debut oficial como DT

DATOS CLAVE

  • Sarmiento de Junín inició una demanda contra Boca por una deuda de 60.000 dólares, con Nicolás Valentini como protagonista.
  • Se dividen en: 20.000 por 15 partidos oficiales, 20.000 por otros 10 encuentros y 20.000 más por firmar contrato profesional.
  • Valentino fue parte de las divisiones inferiores de Sarmiento y el acuerdo para su arribo a Boca se firmó en marzo de 2016.
Publicidad
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

River retomó contactos por Jhohan Romaña: cómo es la nueva oferta que envió

jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

Lee también
Lucas Pratto: “No entiendo cómo a River le puede ir tan mal”
River Plate

Lucas Pratto: “No entiendo cómo a River le puede ir tan mal”

Cómo quedan los promedios para la temporada 2026 en Argentina
Fútbol Argentino

Cómo quedan los promedios para la temporada 2026 en Argentina

Sarmiento se lo empató a San Lorenzo en tiempo de adición y todavía sueña con los playoffs
Fútbol Argentino

Sarmiento se lo empató a San Lorenzo en tiempo de adición y todavía sueña con los playoffs

Los millones de dólares que se ahorra Boca en 2026 tras las salidas de 6 jugadores
Boca Juniors

Los millones de dólares que se ahorra Boca en 2026 tras las salidas de 6 jugadores

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo