Qué fue de los 11 de Boca a dos años de la final de la Libertadores 2023: 4 relegados, 5 se fueron mal y solo 1 sigue siendo titular

Un día como hoy pero en 2023, Boca caía ante Fluminense en el Maracaná y desperdiciaba otra chance para conquistar su séptima Copa Libertadores. Germán Cano y John Kennedy le dieron la victoria al conjunto brasileño, en un partido que Luis Advíncula había empatado parcialmente con un zurdazo al palo derecho de Fabio.

Dos años después de aquel traspié en Brasil, casi la totalidad de los 11 titulares del Xeneize viven un presente muy diferente. Casi la mitad está fuera del club, otros siguen pero sin el protagonismo de antes y solo uno se mantiene como titular. Repasalos.

Sergio Romero

Luego de aquel 2023, probablemente uno de los mejores años de su carrera, Romero tuvo un 2024 para el olvido: bajó considerablemente su nivel, se peleó con un plateísta y terminó perdiendo el puesto con Leandro Brey. Chiquito pasó de ser la figura del equipo a ser completamente resistido.

En 2025, Boca incorporó a Marchesín y el ex-Manchester United pasó a ser cuarto arquero. En octubre, rescindió su contrato para incorporarse inmediatamente a Argentinos Juniors por la lesión del Ruso Rodríguez. Este miércoles jugará la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia.

Luis Advíncula

El marcador de punta fue protagonista absoluto de aquella Libertadores, anotando cuatro goles clave. El marcador de punta se mantuvo como titular a lo largo de 2024, aunque luego de su expulsión a los 9 segundos ante Cruzeiro en la Copa Sudamericana empezó a perder lugar.

Actualmente, el peruano es suplente de Juan Barinaga en la consideración de Claudio Úbeda. Una vez finalizada la temporada, le quedará un año de contrato en el club de la Ribera. En Perú lo vinculan con Alianza Lima, pero su propio entorno se encargó de desmentirlo.

Nicolás Figal

El 2023 de Figal probablemente haya sido el mejor de su estadía en Boca. Las lesiones lo sacaron del 11 titular y su puesto estuvo de remate en más de una oportunidad. Hoy, es suplente, pero lleva casi cuatro meses sin sumar minutos en Primera División.

Desde su desgarro en la primera fecha ante Argentinos, Lautaro Di Lollo se afianzó como primer marcador central y no salió más. Si bien el ex Olimpo forma parte del banco de suplentes, solo podría tener posibilidades por lesión o expulsión de un titular.

Nicolás Valentini

Luego de aquella final de Copa Libertadores, en la que fue titular por la suspensión de Marcos Rojo, el central entró en conflicto con el disuelto Consejo de Fútbol y estuvo colgado durante varios meses antes de irse libre al fútbol italiano.

A mediados de 2024, Valentini se fue libre a Fiorentina. Actualmente, se encuentra cedido a Hellas Verona, donde apenas pudo sumar cuatro partidos en la temporada por una lesión muscular.

Frank Fabra

Después de su expulsión en el alargue ante el Flu, Fabra quedó marcado como uno de los grandes responsables de ese subcampeonato. De ahí en adelante, el colombiano fue silbado cada vez que le tocó pisar el campo de juego de La Bombonera y perdió lugar luego del arribo de Lautaro Blanco.

Con el correr del tiempo, el marcador de punta pasó a ser segunda y luego tercera opción. Hoy, se encuentra completamente relegado, no es convocado y se irá luego del 31 de diciembre cuando finalice su contrato.

Cristian Medina

Medina siguió siendo titular en Boca hasta que se le plantó a Gago antes de un partido clave de Copa Argentina por una oferta del exterior. El entrenador de turno lo colgó y no volvió a sumar minutos hasta fin de año. En el verano de 2025, Foster Gillett pagó su cláusula y lo llevó a Estudiantes.

La salida del volante del club fue por la puerta de atrás: mal con la dirigencia y con los hinchas del club de la Ribera. Cuando parecía que su paso por el Pincha iba a ser de un semestre, terminó siendo por todo el año. Luego de diciembre, buscará dar el salto hacia el Viejo Continente.

Pol Fernández

El capitán de Boca en el Maracaná también era resistido por el público. Pol se quedó en el club hasta que finalizó su contrato y luego se fue a Brasil para jugar en Fortaleza. Luego de no hacer pie en el país vecino, regresó al fútbol argentino para jugar en Godoy Cruz.

Actualmente, Fernández es suplente en un equipo que luchará hasta la última fecha del Torneo Clausura por mantenerse en Primera División. Su contrato en el equipo mendocino finaliza en diciembre de 2026.

Ezequiel Fernández

Equi es uno de los pocos que logró dar el salto a Europa. Un semestre después de la final de la Copa, ejecutó su cláusula de salida para jugar en el exótico fútbol de Arabia Saudita, con la promesa de llegar rápidamente al Viejo Continente. Todo le salió como lo había planeado.

El ambidiestro llegó a Bayer Leverkusen, rindió en buen nivel y hasta fue convocado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina. Ahora se recupera de una lesión ligamentaria que lo dejará afuera de las canchas por unas cuantas semanas.

Valentín Barco

Después de esa final, Barco se fue de Boca a Brighton en conflicto con la dirigencia. El Colo se fue por la cláusula de 10 millones pese a los intentos del Xeneize por renovar su vínculo y establecer un monto mayor. De ahí en adelante, el jugador pasó por varios clubes.

Tras un puñado de partidos en el fútbol inglés, el zurdo pasó a préstamo por Sevilla, volvió y se marchó al Racing de Estrasburgo. En Francia, el juvenil está mostrando su mejor versión y sueña con volver a ser citado a la Albiceleste.

Miguel Merentiel

Miguel Merentiel es el único que se mantiene como titular luego de la final de la Libertadores 2023. La Bestia se convirtió en la principal carta de ataque del Xeneize, metió goles importantes y estuvo presente en todas las citas clave del equipo en el último tiempo.

El ex Defensa y Justicia se perfila para ser titular en el Superclásico del fútbol argentino. Su contrato en el equipo de la Ribera finaliza recién el 31 de diciembre de 2027.

Edinson Cavani

Pese a su gol en las semifinales de la Libertadores, 2023 no fue un gran año para Cavani. Su primer semestre de 2024 fue infinitamente mejor, con una buena racha de goles y anotándole a casi todos los equipos grandes del fútbol argentino. Sin embargo, las lesiones lo empezaron a traicionar.

En 2025, Edinson falló en momentos clave del equipo y sufrió muchos problemas físicos. Actualmente, acumula una inactividad de 56 días e intentará regresar ante River, aunque todo parece indicar que lo hará desde el banco de suplentes.

