Nicolás Valentini confesó el motivo por el que no renovó con Boca y cuánto ganaba: “Mi idea siempre fue seguir”

Fue una historia muy larga. Nicolás Valentini y Boca pasaron varios días con las negociaciones estancadas porque no lograban ponerse de acuerdo en la renovación de su contrato. Hasta que desde la dirigencia que lidera Juan Román Riquelme decidieron marginarlo y que el defensor entrenara en contraturno de sus compañeros.

Durante todo este tiempo, no hubo un solo dirigente boquense que esclareciera la situación. De hecho, el propio Valentini escribió en sus redes sociales, al momento de despedirse, que “jamás quise irme de esta manera, pero hubo decisiones y manejos en los cuales yo no tuve influencia”. Y añadió: “Siempre quise intentar encontrar una solución para el club del cual soy y siempre seré hincha”.

Varios meses después de lo que fue su partida, ya asentado en Europa, el zaguero le brindó una entrevista a Ezzequiel, donde también reveló un detalle que en el fútbol argentino es tabú: el salario que percibía en Brandsen 805. “Creo que era un pensamiento diferente, el trato… Yo siempre tuve la intención de poder renovar”, exclamó al ser consultado por el conflicto puntual que impidió su extensión contractual.

“¿Si considero que de Boca no hubo la misma intención? Obviamente, porque si hubiese sido así me hubiesen renovado el contrato. Mi idea siempre fue seguir, porque estuve 10 años, desde muy chico, y Boca es mi casa. Boca me dio todo y siempre voy a estar agradecido”, agregó el actual futbolista de Hellas Verona.

Por otra parte, se encargó de esclarecer que “siempre estuve abierto a renovar, con muchas alternativas y ganas”. A lo que añadió: “Hay veces que las cosas no se dan”. Pero también confirmó el importe que ganaba dentro de su contrato: “Sí, es verdad”, esbozó sobre el salario de 300.000 pesos argentinos mensuales que, en ESPN, Oscar Ruggeri aseguró que percibía el futbolista.

Los números de Nicolás Valentini en Italia

Desde su arribo al fútbol europeo, fichado por Fiorentina en enero de 2025, sin llegar a disputar ni un solo minuto oficial con el club, Nicolás Valentini salió cedido rumbo a Hellas Verona en febrero pasado. Durante esa segunda mitad de su primera temporada europea, llegó a participar de 14 partidos de Serie A.

Sin embargo, un desgarro en el músculo flexor lo postergó en el presente curso, en el que nada más pudo disputar 6 partidos por la Serie A y uno por la Coppa Italia. Hasta ahora, lleva 27 juegos totales, sin goles ni asistencias.

