Liam Rosenior decidió marginar a uno de los argentinos de Chelsea antes de su debut oficial como DT

Uno de los grandes talentos que dejó el fútbol argentino de manera temprana para emigrar a Europa en los últimos años, es Aaron Anselmino. A mediados de 2024, aunque se quedó hasta fin de ese año, Chelsea se adueñó del zaguero central que irrumpió en la Primera de Boca pero se vio obligado a salir a préstamo en busca de sumar mucho tiempo de juego en el Viejo Continente.

Con el objetivo puesto en tener rodaje dentro de la elite, el oriundo de La Pampa fue cedido a Borussia Dortmund, que se la jugó por contratarlo durante la temporada 2025/26. Pero como bien suele ocurrir en este tipo de operaciones, el club dueño de su pase posee una cláusula de repesca para repatriar a su futbolista en caso de que su estadía no satisfaga las necesidades planteadas.

Lo cierto es que Chelsea no va a repescar a Anselmino, a pesar de que era decisión de Liam Rosenior. También influye que el gigante de Inglaterra está satisfecho con el progreso del defensor durante este primer semestre en Alemania. Además, se estima que en este comienzo de 2026 continúe en la misma sintonía, por lo que se optó por dejarlo completar el contrato.

Aaron Anselmino, defensor argentino de Borussia Dortmund.

Tal es la conformidad de los Blues con el zaguero de 20 años en este préstamo en Borussia Dortmund que planean dejarlo hasta el final de la temporada con un fin. Es que Chelsea pretende utilizarlo en el primer equipo a partir de agosto, por lo que estos meses de consolidación en el fútbol europeo son fundamentales para que regrese a Londres con mucho rodaje dentro de la elite.

Sin ir más lejos, Borussia Dortmund intentó retenerlo para el futuro pero desde Inglaterra se negaron rotundamente debido a que está muy bien considerado por los directivos a cargo de la institución británica. Así las cosas hasta el momento, el próximo 30 de junio volverá a ser jugador de los Blues, donde se espera que sea una de las variantes en la zaga central en la nueva temporada.

Si bien sufrió lesiones musculares que le impidieron tener continuidad durante largos periodos de tiempo, es uno de los titulares indiscutidos y ya se ganó el cariño de los hinchas. De esta manera, desde su arribo disputó 9 partidos oficiales con la camiseta de Borussia Dortmund entre los que convirtió 1 gol y repartió 1 asistencia, sin recibir ninguna tarjeta roja.

