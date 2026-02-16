Es tendencia:
Boca Juniors

El detalle antirreglamentario que no vio el árbitro en el regreso de Edinson Cavani en Boca vs. Platense

El Matador volvió a las canchas tras dos meses y medio, pero lo hizo incumpliendo una normativa de la IFAB que pasó desapercibida.

Por Bruno Carbajo

Edinson Cavani volvió a jugar en Boca tras más de dos meses.
Y un día, el Matador volvió a las canchas, pero lejos de ser el regreso esperado. Tras dos meses y medio, Edinson Cavani volvió a vestir la camiseta de Boca en el pálido empate ante Platense en el que poco pudo hacer en los poco más de 20 minutos que estuvo en cancha. Sin embargo, hubo un detalle que escapó a la vista de todos en La Bombonera y representa una infracción al reglamento: el delantero ingresó con su alianza de casamiento puesta.

Lo que podría parecer una simple cuestión estética o de cábala es, en realidad, una violación al reglamento de la International Football Association Board (IFAB). Específicamente, la Regla 4 es tajante en su apartado 4.1. “Se prohíbe llevar todo tipo de joyas (collares, anillos, brazaletes, pendientes, bandas de cuero o goma, etc.)“, expresa la norma, la cual considera a estos elementos como “objetos peligrosos” tanto para el portador como para los rivales.

De todas formas, la responsabilidad de la situación deja en el foco a los árbitros, quienes deben supervisar el cumplimiento del reglamento. En primera instancia, el cuarto árbitro, Nelson Sosa, no percibió el anillo al momento de autorizar el ingreso del uruguayo desde el banco de suplentes.

Luego, ya con el balón en juego, la autoridad máxima, Sebastián Zunino, tampoco advirtió el objeto brillante en la mano derecha del jugador. De haberlo hecho, el procedimiento indica que debía ordenarle a Cavani salir del campo para quitárselo. Ante una eventual negativa, correspondía una amonestación y, si la resistencia persistía, el reglamento habilita incluso la expulsión del futbolista.

Afortunadamente para Boca, la situación quedó simplemente en una curiosidad reglamentaria. Es que, al no haber sido advertido durante su participación en cancha, no existe posibilidad de que a Cavani le caiga una sanción deportiva ni económica. Así, el retorno de Cavani en este 2026 quedó marcado especialmente por no salir de la pobre línea colectiva del equipo, que se despidió de La Bombonera bajo silbidos de reprobación y paciencia agotada.

Datos clave

  • Edinson Cavani regresó a las canchas en el empate de Boca tras dos meses y medio.
  • El delantero incumplió la Regla 4 de la IFAB al ingresar al campo con su alianza.
  • Los árbitros Nelson Sosa y Sebastián Zunino no advirtieron la infracción reglamentaria durante el partido.
