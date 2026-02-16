La actitud de Cavani que indignó a los hinchas de Boca: “Se cansó”

Boca sigue sin convencer en este 2026. El equipo, que no sufrió muchos cambios respecto al de 2025, pareciera que está en formación. Se ven pocas conexiones, la idea de juego no es clara, los nombres cambian de un partido a otro y a Claudio Úbeda se lo ve desconcertado por momentos. El pasado domingo, el Xeneize igualó sin goles en La Bombonera ante Platense y el público reprobó con silbidos.

Entre los datos destacados de la jornada aparece el regreso de Edinson Cavani a las canchas. El uruguayo estuvo lesionado durante las primeras semanas del año y luego tuvo que hacer una puesta a punto desde lo físico. Úbeda mandó al atacante a la cancha a los 20 minutos del segundo tiempo y tuvo un mano a mano claro que desperdició.

Hinchas indignados con Cavani

Hace tiempo que Edinson Cavani es mirado de reojo, tanto por la cantidad de lesiones que tiene como por lo que aporta en cancha cuando le toca jugar, pero el pasado domingo también hubo quejas por una actitud que tuvo. En la entrada en calor, todos los suplentes jugaban al popular “loco”, mientras el uruguayo estaba a un costado.

Cavani sumó 25 minutos ante Platense. (Foto: Getty).

Con absoluta parsimonia, Edinson Cavani le pegaba con la pelota a una conservadora en reiteradas oportunidades, mientras un hincha presente en La Bombonera filmaba y comentaba con sus conocidos: “La entrada en calor de Cavani…. mientras tanto los suplente juegan un loco”.

Instantes más tarde, el atacante uruguayo va a buscar la pelota que se le fue lejos y cuando vuelve decide sentarse arriba de la conservadora y el hincha que filmaba aportó: “Que metido está… se cansó, se cansó, se cansó… listo”.

