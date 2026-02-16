Fortaleza rechazó la oferta de Boca por Adam Bareiro: la diferencia económica que demora su llegada

El clima en Brandsen 805 está espeso. El pálido empate ante Platense, desaprobado por el público con silbidos, volvió a generar preocupación. Bajo ese contexto, en Boca intentan que el mercado los ayude a encontrar soluciones ofensivas. Y es allí donde el nombre de Adam Bareiro continúa tomando fuerza para ponerse la camiseta xeneize. Sin embargo, la negociación se topó con su primer obstáculo, obligando a La Ribera a moverse rápido.

En las últimas horas, el club inició gestiones formales con Fortaleza, dueño de la mitad de la ficha del atacante. El primer movimiento fue una propuesta de 3 millones de dólares por la totalidad del pase, pero desde Brasil le bajaron el pulgar. Según pudo saber Bolavip, las pretensiones del equipo son mayores: exigen 2 millones por el 50%. Por ende, si Boca quiere destrabar la salida del goleador guaraní, deberá estirarse al menos unos 500 mil dólares más respecto a su ofrecimiento original.

Pese al revés recibido, tanto desde el lado azul y oro como desde la representación de Bareiro, son optimistas en que el pase se termine resolviendo. Para ello, más temprano que tarde se llevará adelante una reunión entre clubes para limar asperezas y acercar posturas.

A la espera de una definición, el factor determinante no es solo el dinero, sino el calendario. Es que la ventana para incorporar que recibió el Xeneize por la grave lesión de Rodrigo Battaglia expira este viernes. Si el pase no se concreta antes,el pase se caerá automáticamente.

Boca quiere a Bareiro y aspira a llegar a un acuerdo con Fortaleza.

Cómo es el presente de Bareiro en Brasil

El atacante de 29 años viene de convertir un gol en la victoria 2-0 de Fortaleza sobre Ferroviario, por la ida de las semifinales del Campeonato Cearense. Se trató de su cuarto gol en los ocho encuentros que lleva disputados este año. Aunque este último contó con un detalle que permite entenderse como un guiño hacia Juan Román Riquelme: lo celebró realizando el Topo Gigio, gesto que no pasó desapercibido.

Tras el partido, con las negociaciones con Boca en marcha, el propio Bareiro rompió el silencio al ser consultado sobre su futuro. “Tengo la cabeza acá. Fortaleza confió en mí y soy agradecido. Si estoy pasando un buen presente es gracias al club, a la gente y a mis compañeros”, declaró. Y continuó: “Cuando el nivel es alto, es bueno que otros equipos se fijen, pero eso se maneja entre clubes y mi representante”.

Desde su llegada al club, a mediados del año pasado, el paraguayo jugó 31 encuentros, festejó en 11 oportunidades y otorgó dos asistencias. Su mejor versión la alcanzó sobre el cierre del año pasado, bajo las órdenes de Martín Palermo. No obstante, sus números no fueron suficientes para evitar el descenso a la Serie B.

De todas formas, ahora con Thiago Carpini como entrenador, Bareiro continúa con la flechita para arriba con el objetivo de devolver a Fortaleza a la élite nacional, salvo que Boca se lo lleve para que replique lo mismo en la Copa Libertadores.

