El jugador de Boca que no se anima a patear un penal: "No hay chance"

Si algo caracterizó al 2023 de Boca fue la alta eficacia en los penales. El Xeneize no perdió ninguna de las definiciones que disputó durante el año, con un Chiquito Romero intratable y jugadores que patearon con mucha seguridad. Aún así, uno de los titulares del equipo reconoció que le tiene terror a esa instancia.

Se trata de Luis Advíncula, quien quedó marcado por errar uno de los penales que dejó a Perú sin Mundial 2022 y jamás buscó volver a pasar por eso. “Hasta el día de hoy, no he pateado un penal. No hay chance que yo vuelva a patear un penal. Tengo que estar muy obligado”.

“Ahora en los penales con Boca, Chiquito Romero iba décimo y yo iba onceavo”, reveló el lateral derecho, que terminó siendo el goleador de Boca en la CONMEBOL Libertadores pero no estuvo ni cerca de patear en alguna de las definiciones que tuvo el equipo a lo largo del torneo.

El penal que marcó a Advíncula

El repechaje que disputaron Perú y Australia se definió por penales y el lateral derecho estrelló el suyo contra el palo derecho. Finalmente, fueron los oceánicos quienes se metieron en la Copa del Mundo y el jugador de Boca asumió toda la responsabilidad.

“Sentí demasiado dolor, mucha decepción. No la pasé bien. Felizmente que me llevé a mis hijos a Argentina y ellos me pudieron levantar un poco. En el fútbol yo he sentido dos veces eso. El día de Qatar y ahora en la final del 4 de noviembre”, expresó el peruano.

“Yo soy un tipo muy, muy duro. Soy muy poco de llorar. Pero muy poco, eh. Pero cuando lloro, lloro. Cuando siento que tengo que llorar, lloro. La verdad que sentía que esta era mi última bala”, cerró.