El duro golpe que significó la eliminación de la Copa Sudamericana 2024 a manos de Cruzeiro en los penales, no es el único contratiempo puertas adentro de Boca. Es que el mercado le sigue generando dolores de cabeza al Consejo de Fútbol. A los fichajes que no pudo cerrar en las últimas horas, se le sumaría una posible salida que podría ocurrir en las próximas horas.

En los últimos días, trascendió una oferta formal que llegó a las oficinas de Brandsen 805 por Cristian Medina del fútbol turco. Tal como informaron diferentes fuentes, el Fenerbahce, equipo dirigido por el portugués José Mourinho, elevó una propuesta de 11 millones de dólares (8 millones fijos y 3 millones en bonos) para su fichaje.

Desde Boca, según se conoció, no tienen intenciones de desprenderse del futbolista nacido en Moreno a menos de que sea por el monto de la cláusula, la cual es de 20 millones de dólares. Aunque, la postura del jugador podría ser importante para que esta postura cambie.

Fenerbahce enviará otra oferta por Cristian Medina

Ante la necesidad que tiene Fenerbahce de cerrar a otro mediocampista por pedido de Mourinho, harían llegar una nueva propuesta. Según informó el medio Fanatik de Turquía, el club turco podría ofertar hasta 13 millones de dólares por Medina.

Cristian Medina, uno de los jugadores titulares para Diego Martínez en Boca (Pedro Vilela/Getty Images).

En Turquía ven al joven mediocampista, quien estuvo en los Juegos Olímpicos de París con la Selección Argentina, muy cerca de llegar al club comandado por el destacado técnico portugués. Esto se debería a la postura del jugador de un cambio de aires.

En las últimas horas, con la serie de la Copa Sudamericana 2024 ante Cruzeiro como principal objetivo, Medina y Boca pospusieron las charlas para una posible salida. Pero con el ‘Xeneize’ ya eliminado, esto se podría reflotar. Según informó el periodista Martín Arévalo en ESPN, el volante quiere hablar con el Consejo de Fútbol para que valoren el ofrecimiento.

Cabe recordar que Boca ya rechazó una oferta por Cristian Medina que llegó desde el Inter Miami, equipo que tiene a Lionel Messi. El conjunto de la MLS hizo llegar un ofrecimiento de 7.5 millones de dólares, que desde el club azul y oro consideraron insuficiente. Ahora, Fenerbahce ofrece más dinero y también mucha voluntad por llevárselo al fútbol europeo.

Boca no quiere vender a Cristian Medina

Si bien Medina quiere sentarse a negociar, Boca no pretende venderlo. A pesar de que se pega al monto elevado de su cláusula de salida, la intención del Consejo de Fútbol es no perder a un jugador titular debido a que en el mercado no tiene muchas opciones.

De hecho, antes del partido de vuelta ante Cruzeiro, el ‘Xeneize’ hizo ofertas por dos jugadores. El primero en buscar fue Alan Velasco, por quien, según informó el periodista Germán García Grova, ofrecieron 7.5 millones de dólares, con bonos incluidos, por el 80 por ciento de su pase. FC Dallas, club que tiene al ex Independiente, lo declaró intransferible.

Y el segundo que Boca intentó contratar es un viejo conocido: Carlos Palacios. Tal como informó Dale Albo, el club argentino buscó su compra a contrarreloj, aunque ofertaron un monto menor al valor de su cláusula. Según Arévalo, la cifra que hizo llegar el club de la Ribera fue de 4 millones de dólares, pero la cláusula es de 4.5 millones. Así, no hubo acuerdo.

De esta manera, Boca no podría reemplazar a Cristian Medina con un jugador del exterior debido a que el TMS para transferencias del exterior cerró este jueves 22 de agosto. Sólo podría encontrarle un reemplazo al mediocampista con un jugador del fútbol argentino o que esté libre.