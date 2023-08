“Mis ganas de volver y terminar mi carrera en Boca son las mismas, pero todavía no. Creo que me quedan un par de años en Europa”. Leandro Paredes siempre dejó en claro que, si bien desea volver vigente, no está en sus planes hacerlo en el corto plazo. Sin embargo, Camila Galante, esposa del jugador, demostró que ese regreso se dará más temprano que tarde.

Como todos saben, el campeón del mundo fue presentado oficialmente como refuerzo de la Roma, firmando un contrato hasta 2025 con posibilidades de extenderlo por un año más. Tras haber sido oficializado, Galante hizo un posteo en sus redes con una frase que ilusionó al pueblo xeneize.

“Para mi hoy volver a vivir aca es como volver a casa”, escribió Camila, que inmediatamente aclaró: “Hasta que nos toque Boca”. Rápidamente, el posteo de la esposa del futbolista se llenó de interacciones. ¿Cuándo se dará el regreso de Paredes al equipo de la Ribera?

El mensaje de la esposa de Paredes

Acá pero en el año 2014. con Vi de apenas 2 meses es donde empezó nuestro viaje. En el 2016 nació el príncipe de la familia y para mi hoy volver a vivir aca es como volver a casa (hasta que nos toque Boca).

La felicidad me desborda, de volver a estar en esta ciudad que tanto amo, de verte con esta camiseta otra vez. El orgullo de ver con el cariño que te recibió la gente. No puedo explicar en palabras todas estas emociones juntas. Vos lo sabes todo mi amor.

Te deseo el mayor de los éxitos

Nosotros siempre aca.

Insieme a te.

Te amamos.