Es una de las máximas joyas de Boca y tenía un pie afuera del club pero se quedará y tendrá lugar en 2026

Todo indicaba que iba a ser una de las grandes apariciones en 2025, pero la historia terminó de otra manera. Tras su prometedor debut en enero, Camilo Rey Domenech acumuló varios partidos en la primera parte del año pero una extraña lesión le hizo perder mucho terreno en Boca. Y ahora, cuando todos los caminos conducían a un préstamo, se tomó una fuerte decisión desde el club.

Una vez recuperado y en óptimas condiciones físicas, además de ser citado para realizar la pretemporada con el plantel profesional bajo las órdenes de Claudio Úbeda, el volante central recibió dos ofertas: Tigre y Platense. Sin embargo, pese a que se esperaba que sea cedido por una temporada para que sume rodaje de Primera División, desde el Xeneize cambiaron la postura con el jugador.

Lo cierto es que, contra todo pronóstico, Boca decidió que Rey Domenech se quede a pelear un lugar en el equipo. Claro que no la tendrá para nada fácil y menos en la posición que él mejor se desempeña, ya que es una de las posiciones que mejor variantes tiene el conjunto de la ribera, sin mencionar que Leandro Paredes es una de las fijas en ese rol en el centro del campo de juego.

Camilo Rey Domenech, mediocampista de Boca.

De esta manera, el talentoso mediocampista permanecerá en el Xeneize durante el primer semestre de 2026, donde disputará por un lugar en el banco de suplentes y no sería extraño que juegue en algunos partidos. Esta determinación se tomó a raíz de que Boca jugará Torneo Apertura, Copa Argentina y Copa Libertadores, aunque solamente la fase de grupos.

Cabe recordar que Rey Domenech debutó en enero de 2025, en la abultada goleada frente a Argentino de Monte Maíz por la Copa Argentina y tuvo un excelente rendimiento individual. En aquella jornada compartió el medio con Ander Herrera, quien luego lo elogió. “Está claro que Camilo es un chico especial. Se notay uno se da cuenta de que tiene algo especial“, soltó.

Un dato importante a tener en cuenta es que, mientras tenía rodaje bajo la conducción de Fernando Gago en la primera parte del 2025, sufrió un neumomediastino. Este extraño diagnóstico, en palabras más cotidianas, significa una acumulación de aire entre los pulmones y el corazón, que lo obligó a estar alejado de las canchas durante un tiempo prolongado que le jugó en contra.

