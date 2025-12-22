Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Fabián Vargas salió al cruce y defendió a Miguel Borja por la polémica con Boca tras su salida de River: “No la generó él”

El ex mediocampista puso paños fríos ante la controversia que mantiene en vilo al fútbol argentino desde hace días.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Fabián Vargas, ex futbolista colombiano con pasado en Boca.
Fabián Vargas, ex futbolista colombiano con pasado en Boca.

Después de la resolución de Miguel Borja y su inminente arribo a Cruz Azul, la polémica derivó en que desde Boca sostienen que fueron usados para recibir una mejor oferta. En este contexto controversial, el que rompió el silencio fue Fabián Vargas, para esclarecer cómo transcurrió la novela que vinculaba al Colibrí con el Xeneize, a pesar de todavía tener un contrato vigente con River.

El volante que conquistó 9 títulos en el conjunto de la ribera, incluso saliendo campeón de la Copa Intercontinental 2003, es una voz más que autorizada si se vinculan el fútbol argentino y un jugador colombiano. Es por eso que, en este momento en el que el delantero está en el ojo de la tormenta por emigrar a México, el ex América de Cali salió al cruce a defenderlo.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con ESPN, Fabián hizo referencia a esta nueva polémica en el fútbol argentino. “Esa conversación no la generó él. Hay que poner en contexto, él no salió a decir ‘yo quiero jugar en Boca’“, sentenció en defensa de Borja. Pocos segundos después, el ex volante agregó: “Un periodista le hizo una pregunta concreta y eso es muy distinto”.

Fabian Vargas Rivera, Boca Juniors (Photo by Barrington Coombs – PA Images via Getty Images)

Fabian Vargas Rivera, Boca Juniors (Photo by Barrington Coombs – PA Images via Getty Images)

A modo de aclaración, el oriundo de Bogotá continuó con su relato. “Eso fue generar morbo y por la situación en la que Miguel salió de River“, manifestó sobre lo que se generó en los últimos días. “Por eso se generó tanto revuelo. Él como profesional dejó abierta la puerta, no la cerró“, completó su respuesta inmediatamente después el mediocampista que jugó en Independiente.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, Vargas amplió su discurso al respecto. En ese sentido, en cuanto al momento en el que se dio la entrevista en la que Borja coqueteó con Boca, Fabián expresó: “Acá ya se escuchaba que estaba negociando con Cruz Azul y estaba muy cerca de cerrar“. Así, dio a entender que su vínculo con el elenco mexicano existía previamente.

Publicidad

Luego, como conclusión final sobre este acontecimiento que creció cada vez más, el colombiano sostuvo: “Esa polémica se generó porque acababa de salir de River y no fue en buenos términos“. Además, para enaltecer lo hecho por el Colibrí con la camiseta del Millonario, sumó: “Y que, a pesar de hacer 60 goles que no es cualquier cosa, pareciera que su paso no fue el mejor“.

Tweet placeholder
“Me gustaría dirigir en Chile, es un país mucho más educado que Argentina”

ver también

“Me gustaría dirigir en Chile, es un país mucho más educado que Argentina”

DATOS CLAVE

  • Fabián Vargas aclaró que Borja nunca se postuló. “Esa conversación no la generó él. Un periodista le hizo una pregunta concreta y él, como profesional, dejó la puerta abierta, no la cerró”.
  • Según Vargas, el acuerdo con México ya estaba avanzado antes de que estallara la polémica. “Acá ya se escuchaba que estaba negociando con Cruz Azul”.
  • Para Vargas, la situación se magnificó por el contexto: “Se generó revuelo por la situación en la que Miguel salió de River; no fue en buenos términos”.
Publicidad
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

jpasman
toti pasman

"La historia de Batistuta no se repetirá con Borja, pero Riquelme se lo tiene que llevar a Boca sí o sí"

Lee también
Un referente de River apuntó contra Borja por haber coqueteado con Boca
River Plate

Un referente de River apuntó contra Borja por haber coqueteado con Boca

Luego de no poder cerrar a Borja, Boca buscará fichar a un delantero del exterior
Boca Juniors

Luego de no poder cerrar a Borja, Boca buscará fichar a un delantero del exterior

La reacción de Boca con Miguel Borja tras su llegada a Cruz Azul en este mercado de pases
Boca Juniors

La reacción de Boca con Miguel Borja tras su llegada a Cruz Azul en este mercado de pases

Ascacíbar rompió el silencio en medio del interés de River y Boca
Fútbol Argentino

Ascacíbar rompió el silencio en medio del interés de River y Boca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo