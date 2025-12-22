Después de la resolución de Miguel Borja y su inminente arribo a Cruz Azul, la polémica derivó en que desde Boca sostienen que fueron usados para recibir una mejor oferta. En este contexto controversial, el que rompió el silencio fue Fabián Vargas, para esclarecer cómo transcurrió la novela que vinculaba al Colibrí con el Xeneize, a pesar de todavía tener un contrato vigente con River.

El volante que conquistó 9 títulos en el conjunto de la ribera, incluso saliendo campeón de la Copa Intercontinental 2003, es una voz más que autorizada si se vinculan el fútbol argentino y un jugador colombiano. Es por eso que, en este momento en el que el delantero está en el ojo de la tormenta por emigrar a México, el ex América de Cali salió al cruce a defenderlo.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con ESPN, Fabián hizo referencia a esta nueva polémica en el fútbol argentino. “Esa conversación no la generó él. Hay que poner en contexto, él no salió a decir ‘yo quiero jugar en Boca’“, sentenció en defensa de Borja. Pocos segundos después, el ex volante agregó: “Un periodista le hizo una pregunta concreta y eso es muy distinto”.

Fabian Vargas Rivera, Boca Juniors (Photo by Barrington Coombs – PA Images via Getty Images)

A modo de aclaración, el oriundo de Bogotá continuó con su relato. “Eso fue generar morbo y por la situación en la que Miguel salió de River“, manifestó sobre lo que se generó en los últimos días. “Por eso se generó tanto revuelo. Él como profesional dejó abierta la puerta, no la cerró“, completó su respuesta inmediatamente después el mediocampista que jugó en Independiente.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, Vargas amplió su discurso al respecto. En ese sentido, en cuanto al momento en el que se dio la entrevista en la que Borja coqueteó con Boca, Fabián expresó: “Acá ya se escuchaba que estaba negociando con Cruz Azul y estaba muy cerca de cerrar“. Así, dio a entender que su vínculo con el elenco mexicano existía previamente.

Publicidad

Publicidad

Luego, como conclusión final sobre este acontecimiento que creció cada vez más, el colombiano sostuvo: “Esa polémica se generó porque acababa de salir de River y no fue en buenos términos“. Además, para enaltecer lo hecho por el Colibrí con la camiseta del Millonario, sumó: “Y que, a pesar de hacer 60 goles que no es cualquier cosa, pareciera que su paso no fue el mejor“.

Tweet placeholder

ver también “Me gustaría dirigir en Chile, es un país mucho más educado que Argentina”

DATOS CLAVE

Fabián Vargas aclaró que Borja nunca se postuló. “Esa conversación no la generó él. Un periodista le hizo una pregunta concreta y él, como profesional, dejó la puerta abierta, no la cerró”.

Según Vargas, el acuerdo con México ya estaba avanzado antes de que estallara la polémica. “Acá ya se escuchaba que estaba negociando con Cruz Azul”.

Para Vargas, la situación se magnificó por el contexto: “Se generó revuelo por la situación en la que Miguel salió de River; no fue en buenos términos”.

Publicidad