Frank Fabra dejó asentado dónde quiere seguir su futuro tras irse libre de Boca

Tras casi 10 años en el club, Frank Fabra finalizó su etapa en Boca Juniors. De mayor a menor, el lateral izquierdo colombiano cerró su ciclo en 31 de diciembre con el final de su contrato y se despidió con 8 títulos bajo el brazo en su década con la azul y oro.

De esta manera, el club de la Ribera se liberó de uno de los salarios más altos en el plantel. Este condimento significa un impedimento para el cafetero, que deberá bajar sus pretensiones con respecto a lo que venía percibiendo para acordar con otro equipo.

Aunque su etapa en Boca ya estaba desgastada, a los 34 años aún tiene fútbol para dar y más de un equipo ya le abrió las puertas para que se convierta en refuerzo. Sin ir más lejos, Talleres y San Lorenzo fueron de los primeros que le ofrecieron un contrato.

Sin embargo, Fabra decidió rechazar a los dos clubes. La postura del defensor colombiano es la de continuar su carrera como futbolista profesional fuera de Argentina. Así, se abre la posibilidad para los clubes del exterior, pero se cierra por el momento la puerta para los equipos de la Liga Profesional.

En las últimas semanas, a Fabra se lo relacionó con los dos principales clubes del fútbol colombiano. Mientras que fue ofrecido a Millonarios, excompañeros en Boca como Jorman Campuzano y Edwin Cardona intentaron convencerlo para que fiche con Atlético Nacional.

Los números de Fabra en Boca

En 10 años en el Xeneize, el colombiano disputó un total de 244 compromisos entre todas las competencias. Su aporte se materializó en 14 goles y 32 asistencias. Además, levantó 8 trofeos, todos a nivel local.

