En medio de los rumores, Chimy Ávila ilusionó a los hinchas de Boca: “Lo que pueda pasar mañana nadie lo sabe”

No caben dudas de que el mercado de pases acapara gran parte de la atención y más aún si se trata de Boca. A pesar de que todavía no presentó ningún refuerzo para el 2026, son muchos los jugadores que fueron vinculados y que interesan puertas adentro. En ese sentido, Ezequiel Ávila rompió el silencio y se refirió a la posibilidad de volver al fútbol argentino después de casi 9 años.

Mientras el rumor tomó más fuerza que nunca, este miércoles el Chimy marcó un doblete en el enfrentamiento entre Real Betis ante Elche por la Copa del Rey, incluso habiendo ingresado al campo de juego durante el segundo tiempo. De esta manera, el delantero de 31 años demostró su vigencia a pesar de que prácticamente no tiene rodaje en el fútbol español en este último tramo.

Lo cierto es que, en medio de las versiones que lo vinculan con Boca, Ávila rompió el silencio. “Lo que pueda pasar mañana nadie lo sabe“, sentenció en primera instancia y despertó la ilusión de los hinchas del Xeneize. “Quizás mañana no nos levantamos. Si supiéramos lo que va a pasar al futuro yo mañana juego a la quiniela”, bromeó a continuación para sumarle una cuota de humor.

Ezequiel Ávila, delantero argentino de Real Betis.

Pocos segundos más tarde, el oriundo de Rosario siguió: “Yo me tengo que ocupar en hacer bien mi trabajo“. A modo de justificación para esa frase, el surgido de las divisiones inferiores y que debutó como profesional en San Lorenzo, agregó: “Porque si yo ahora me ocupo en hacer negociaciones, en hablar si me voy o me quedo, entonces estoy descuidando mi trabajo”.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el Chimy amplió su discurso al respecto de esta cuestión. “Y mi trabajo es jugar al fútbol”. De nuevo en relación al interés del Xeneize de sumarlo en este mercado de pases, el atacante de Real Betis no titubeó y se quitó la presión de encima. “Lo que pase extradeportivo, eso ya es cosa del representante y de la directiva“, deslizó.

No conforme con eso, también incluyó cuál es su pensamiento en estos momentos. “En lo personal, quiero tener revancha de la final de Copa que he jugado con Osasuna. Y qué mejor con el escudo del Betis, ¿no?”, sostuvo. Y para culminar definitivamente con su relato sobre Boca, Ávila manifestó: “Tengo contrato y pienso día a día en mi trabajo, en hacer las cosas bien acá“.

Qué dijo el agente de Chimy Ávila sobre Boca

Mientras corre de atrás en la consideración de Manuel Pellegrini, el agente de Ávila también se expresó públicamente. “El Chimy está muy bien en Betis, que está en su mejor momento deportivo y financiero de su historia. No hay nada imposible en el fútbol pero hoy es complicado“, informó Jorge Bilicich para aportar mayor claridad sobre la situación de su representado.

