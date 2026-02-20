Frank Fabra recordó su paso por Boca tras ser figura en su debut con DIM: “La presión más grande de Sudamérica”

Tras 10 años, atrás quedaron las tardes de gloria en la Bombonera para Frank Fabra, quien hoy disfruta de un presente renovado en Independiente Medellín, el club que eligió para reencontrarse con sus raíces y ritmo futbolístico. Sin embargo, el defensor deja en claro que no se olvida de su pasado en Boca. Es que en sus primeras declaraciones tras haber debutado en su nuevo club, recordó con gratitud lo que se siente vestir de azul y oro.

“El Mundo Boca es una exigencia absoluta; te obliga a entregarte al cien por ciento y ser profesional a tiempo completo. Para mí, representa la presión más grande que existe en el fútbol sudamericano hoy en día“, sentenció el colombiano, en diálogo con DSports, haciendo hincapié en la forma en la que la vida cotidiana puede ser un desafío constante.

“La exigencia, que estén las 24 horas los ojos sobre ti, no solamente en el tema futbolístico sino en lo extrafutbolístico, tenés que cuidarte en la calle, tenés que cuidarte de una cámara, de lo que hablas y dices“, expresó el lateral que ganó nueve títulos locales en el club.

Horas atrás, Fabra ya había sido puesto a prueba en el plano internacional con la camiseta del DIM. Y cumplió con creces: ingresó desde el banco para asistir de forma precisa en el gol del triunfo 2-1 ante Liverpool de Uruguay, por la Fase 2 de la Copa Libertadores.

Tweet placeholder

El sentido de pertenencia con Boca

Pese a que sus últimos años en el club no se dieron como esperaba tras aquel episodio ante Fluminense, Fabra mostró a la luz el afecto que guarda por el Xeneize. “Me buscaron equipos como San Lorenzo, Independiente y Huracán, además de Talleres y Lanús. Pero yo me hice la promesa de jugar solo en Boca en Argentina“, reveló el día de su presentación en DIM.

Publicidad

Publicidad

ver también Boca no se baja del mercado pese al fichaje de Bareiro: los jugadores que pueden llegar

ver también Propusieron a Mourinho como próximo DT de Boca: “Cuando se vaya Úbeda”

Y bajo ese contexto fue como se despidió oficialmente del hincha de La Ribera: “Fueron 10 años muy lindos. A pesar del último año, desafortunadamente pasó lo que pasó. A pesar de eso, fue todo muy lindo con los hinchas, con Román. Ganamos títulos. Todo tiene un principio y un final, toca separar caminos y acá estoy, donde quiero estar“, afirmó con serenidad, con la mente ya puesta en su nuevo desafío, el cual nada menos podría enfrentarlo con Boca en la Libertadores.

Datos clave