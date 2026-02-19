Propusieron a Mourinho como próximo DT de Boca: “Cuando se vaya Úbeda”

No cabe ninguna duda que Boca atraviesa un flojo presente futbolístico y pareciera no encontrar la solución. Inmerso en ese contexto de incertidumbre, Claudio Úbeda se juega las últimas balas este viernes ante Racing, donde podría quedar en la cuerda floja. En ese sentido, un multicampeón puso el nombre de José Mourinho sobre la mesa de cara a un futuro no tan lejano…

Si bien es una realidad que un eventual arribo del reconocido entrenador portugués es prácticamente una utopía, nunca hay que darlo como imposible en el mundo del fútbol ya que los ejemplos abundan. Por ese motivo, la actualidad del Sifón que va de la mano de los últimos resultados del Xeneize, dieron pie a que se baraje la opción de que el experimentado DT llegue a Brandsen 805.

Lo cierto es que Cristian Traverso aprovechó su lugar en la pantalla de TyC Sports para deslizar una frase que hizo mucho ruido en el ambiente. “¿Cuándo termina contrato Mourinho? ¿Cuánto gana Mourinho, no lo puede pagar Boca? Cuando se vaya Úbeda, dentro de 5 años“, manifestó el ex mediocampista que conquistó múltiples títulos de suma importancia.

José Mourinho, director técnico portugués en Boca. (Gemini IA)

Está a las claras que el ex volante de Boca se encargó de enviar un mensaje encriptado envuelto en un tono irónico. El objetivo de fondo es evidente, criticar el momento de Úbeda que está acompañado del apoyo de la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme, gestión de la cual es muy crítico públicamente el oriundo de San Martín, ciudad ubicada en la Provincia de Buenos Aires.

Cabe recordar que Traverso ganó 7 títulos durante su estadía en el Xeneize. No solo levantó 3 campeonatos locales, sino que también conquistó la Copa Libertadores 2000 y 2001, la Copa Intercontinental 2000 y la Copa Sudamericana 2004. Buena parte de todos aquellos logros colectivos fueron bajo las órdenes de un prócer de la historia azul y oro: Carlos Bianchi.

Publicidad

Publicidad

Cristian Traverso, durante su estadía en Boca.

ver también Se reveló el futuro de Julián Álvarez: “Va a jugar en el Barcelona”

Las recientes críticas de Traverso

Hace apenas unos días y luego de que se haya dado a conocer públicamente que Román dialogó con Úbeda y los futbolistas por el pésimo rendimiento acumulado en este tiempo, Traverso fue tajante. “Como jugador, a mí no me gusta que el dirigente venga al vestuario, aunque sea Riquelme. Se respeta porque es la máxima autoridad, a mí no me gusta desde ese lado”, manifestó sin titubear.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “La figura del DT para mí es importante, me pongo en el lugar de Úbeda y, ¿qué hago? No era necesario“, expresó sobre aquel acontecimiento que sucedió. No conforme con esa declaración, redobló la apuesta el ex mediocampista de Boca. “Se regala solo, no vayas a la charla“, completó.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE