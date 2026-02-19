Es tendencia:
Boca no se baja del mercado pese al fichaje de Bareiro: los jugadores que pueden llegar

Juan Román Riquelme espera poder conseguir otro refuerzo para terminar de delinear el plantel y tratar de conseguir la Copa Libertadores.

Por Julián Mazzara

El paraguayo jugará en Boca.
Es un hecho. Adam Bareiro jugará en Boca. Solamente resta que el paraguayo viaje hacia Argentina, se someta a la revisión médica y estampe la firma en su contrato. Pero claro, desde la dirigencia que lidera Juan Román Riquelme ven que el plantel no está completo y necesitan más refuerzos.

Hasta el momento, solamente llegaron Santiago Ascacíbar, Ángel Romero y el delantero con pasado en San Lorenzo y River, que viene de jugar en Fortaleza, con quien terminó descendiendo en Brasil. Pero ahora el panorama es otro.

Tras la llegada de Bareiro, al Xeneize no le quedan cupos habilitados por la Asociación del Fútbol Argentino para poder incorporar. Sin embargo, apostarán a la salida de jugadores como Lucas Blondel, Agustín Martegani, o algún juvenil que no tenga lugar en la consideración de Claudio Úbeda, para poder sumar algún otro refuerzo, según pudo saber BOLAVIP.

La prioridad boquense es poder tener un extremo. Hay un nombre en el mercado por el que van a insistir, pero primero deberá producirse una salida. En el caso de que esto ocurra, Riquelme y compañía tendrán tiempo hasta el próximo 10 de marzo para sumar a Edwuin Cetré, por quien ya enviaron una oferta que no tuvo respuesta por parte de Estudiantes de La Plata, o algún otro futbolista al que apunten los cañones.

Edwuin Cetré, el refuerzo que quiere Boca. (Foto: Prensa Estudiantes de La Plata)

¿Cómo llega Adam Bareiro a Boca?

Las charlas avanzaron durante la noche del miércoles y a última hora del día desde La Bombonera creció el optimismo para que hoy se terminen de ajustar los últimos detalles con Fortaleza y comience el cruce de contratos para cerrar la operación, que rondará los 3 millones de dolares por el pase de Bareiro.

Se espera que el delantero paraguayo llegue el mismo viernes a firmar todo en Argentina y realizarse la revisión médica previo a firmar un contrato por tres temporadas, con opción a extenderlo por un año más.

DATOS CLAVES

  • Adam Bareiro es nuevo jugador de Boca tras su paso por el club Fortaleza.
  • Juan Román Riquelme busca la salida de Lucas Blondel o Agustín Martegani para incorporar.
  • En el caso de desprenderse de algún jugador, el club tiene plazo hasta el 10 de marzo para fichar al extremo Cetré u otro futbolista que busquen.
