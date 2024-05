Renzo Giampaoli jugó con el marcador central que está separado del plantel del Xeneize por no extender su vínculo contractual con el club.

La situación de Nicolás Valentini con Boca no es sencilla y hay posturas cruzadas respecto a qué debe hacer el club en este caso. Su vínculo contractual con el club termina a fin de año, pero todo indica que no hay intención de ser renovado, por lo que se tomó la decisión de apartarlo del primer equipo. Por otro lado, la AFA tendría decidido que aquellos jugadores que atraviesen conflictos con sus equipos no sean convocados a las selecciones.

De esta manera y de continuar la situación de esta manera, Nicolás Valentini se perdería los Juegos Olímpicos de París. Cabe recordar que Coco fue una pieza importante del Preolímpico de Venezuela que selló el pase de la Albiceleste a la cita máxima olímpica y que era una fija para Javier Mascherano en la defensa, además Lionel Scaloni lo había convocado para los amistosos del mes de marzo con la Selección Mayor.

Renzo Giampaoli conoce muy bien a Nicolás Valentini ya que realizaron parte de las Inferiores juntos. En diálogo con Mundo Boca Radio, el marcador central que está a préstamo en Defensor Sporting se refirió a la situación de Valentini: “Espero que se solucione rápido lo de Coco, porque la cabeza de él debe estar a mil revoluciones. Tenía chance de Selección y con todo lo que está pasando se lo tiraron abajo… yo lo conozco y con ese quilombo debe estar destruido”.

Renzo Giampaoli. (Foto: IMAGO).

Elogios a Equi Fernández

“Equi es el motor del equipo y acá mis compañeros me dicen ‘lo que juega el Equi’… Es impresionante lo que juega. Está para jugar en cualquier Liga por la clase de jugador que es”, afirmó Giampaoli.

El sueño de volver a Boca

Renzo Giampaoli debutó en la Primera de Boca en 2021 y con apenas 2 partidos se marchó a préstamo al fútbol noruego para jugar en Rosenborg. Respecto a una posible vuelta al Xeneize, el marcador central afirmó: “Martínez me dijo que esté tranquilo y que le meta porque algo lindo se iba a dar. Él me dijo que quería dejarme. Me encantaría volver a jugar en Boca en algún momento”.