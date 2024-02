Gabriel Milito rompió el silencio después de varios meses. El ex DT de Argentinos Juniors rompió abruptamente su contrato con el Bicho tiempo atrás y su decisión sorprendió a todo el fútbol argentino. Es al día de hoy que no volvió a dirigir de manera profesional.

A pocas semanas de haber dejado La Paternal de forma súbita, al Mariscal se lo vinculó fuertemente con Boca Juniors tras la partida de Jorge Almirón post-final de CONMEBOL Libertadores. Sin embargo, Juan Román Riquelme se terminó decantando por Diego Martínez, entrenador con pasado en Tigre y Huracán.

En una entrevista con TyC Sports, a Milito le preguntaron por la actualidad de Edinson Cavani y las diferencias que existen hoy entre el fútbol argentino y el europeo a la hora de adaptarse a un cambio tan brusco como el que decidió emprender el uruguayo. Fue ahí donde, además de elogiar al Matador, también reconoció el buen trabajo que está haciendo el actual DT de Boca.

“Cavani va a tener más chances porque este Boca con Diego Martínez va a ser un equipo muy propositivo. Hoy está dando sus primeros pasos, pero con el tiempo va a jugar muy bien y va a generar muchas situaciones de gol. Bajo estas circunstancias de jugar mucho más al ataque, tanto Cavani como los otros delanteros de Boca van a tener muchas ocasiones de marcar goles”, fue la lectura que hizo el ídolo de Independiente.

El mimo de Milito para Cavani

“Son momentos. Nadie va a discutir la trayectoria de Cavani. Creo que es un jugador con una jerarquía y unas condiciones tremendas. Pero el fútbol argentino tiene su dificultad”, advirtió Gabriel Milito a la hora de referirse al presente del Matador. Como todos, necesita adaptarse.

No obstante, pese a reconocer el momento en el que se encuentra el Matador, Milito se mostró optimista acerca del reencuentro de Cavani con el gol. “También creo que es un goleador y los delanteros tienen que tener situaciones de gol para hacerlos. Lo preocupante no es que no haga los goles sino que no las tenga. Cavani tiene situaciones y muchas las crea por sus movimientos, por sus diagonales, sus desmarques. Después puede estar fallando en la definición pero eso es algo que siempre tuvo y son momentos de los delanteros. No creo que lo pierda. Ya meterá goles“, aseguró.