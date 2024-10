Fernando Gago está en pleno vuelo hacia Buenos Aires para que, este lunes, se lleve el cónclave con Juan Román Riquelme y así pueda concretarse la operación para que se transforme en el nuevo entrenador de Boca luego de lo que fue la salida de Diego Martínez, quien renunció a su cargo a fines de septiembre.

Si bien la prioridad del entrenador nacido en Ciudadela será la de recuperar a varios futbolistas que están en un nivel muy bajo, ya mantuvo algunas charlas con Riquelme por lo que será el mercado de pases para el próximo año. Y en ese sentido, se comunicó personalmente con un campeón mundial con la Selección Argentina.

En el club de La Ribera no quieren que River sea el único equipo que cuente con jugadores galardonados en Qatar 2022, como son los casos de Marcos Acuña, Germán Pezzella y Franco Armani, por lo que Gago levantó el teléfono y se comunicó con Leandro Paredes, a quien conoce muy bien y le hizo saber que dirigirá al club del que ambos son hinchas, según reveló DSports.

Dado a que el mediocampista de 30 años tiene contrato con AS Roma hasta mediados de 2025, resulta algo compleja la operación. Sin embargo, desde la dirigencia boquense, como así también los integrantes del cuerpo técnico que están a punto de asumir en su cargo, saben que el nacido en San Justo tiene la intención de regresar al club que lo vio nacer.

Otro punto a destacar es que en Italia, hace algunas semanas, dejaron en claro que en la idea de Paredes no aparece la chance de prolongar su contrato con el conjunto de la capital, por lo que aumentan las posibilidades de que vuelva a vestirse de azul y oro. Mientras tanto, en Brandsen 805 se empiezan a ilusionar.

Boca se ilusiona con Paredes.

Leandro Paredes y la chance de volver a Boca

En OLGA, el campeón del mundo y bicampeón de América habló acerca de una posible fecha de retorno a Boca, el club que lo vio nacer. “Siempre tengo ganas de volver. Cuando me fui con 18 dije que mi sueño era volver a vestir esta camiseta. La ilusión siempre está. No pongo plazos, no digo ‘el año que viene’, ‘este año’. No digo tiempos porque vivo mi carrera y mi vida día a día. Cuando tenga que pasar, va a pasar“, explicó.

Además, ante la consulta de que haría si lo llama Riquelme para regresar, esbozó: “Me dijo que no me iba a llamar. Que iba a volver cuando yo quiera. Así que por ese lado, estamos tranquilos“. El mediocampista oriundo de San Justo ha resaltado en otras ocasiones que busca regresar durante la gestión del máximo ídolo como presidente.

El pasado de Paredes en Boca

Defendiendo la camiseta de Boca entre 2010 y 2014, Leandro Paredes supo acumular 5 anotaciones y 2 asistencias al cabo de 31 compromisos de carácter oficial.