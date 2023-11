Dentro de la extensa danza de nombres que ya han aparecido en carpeta para asumir como entrenador de Boca en 2024, existen candidatos que se caen de maduros, mientras que otros no han dejado de sorprender. Entre los posibles DTs para el Xeneize a partir del próximo año, luego de lo que será el interinato hasta diciembre de Mariano Herrón luego de la salida de Jorge Almirón, aparecen entrenadores como Martín Palermo, Fernando Gago, Ricardo Gareca, Guillermo Barros Schelotto, Diego Martínez, Luis Zubeldía y otros tantos más.

Sin embargo, en las últimas horas, el periodista Diego Monroig soltó una posibilidad que, hasta ahora, no estaba en los planes: ¿Y si el nuevo DT de Boca no es argentino? El jornalista, en ESPN, soltó la información de manera contundente al afirmar que, según lo conversado puertas adentro de Brandsen 805, que “por primera vez me dicen que no hay que descartar un técnico extranjero”.

Tras esta frase del cronista de Boca, en el piso de ESPN F90 comenzaron a esbozar posibles candidatos teniendo en cuenta viejas frases de DTs brasileños que se rindieron ante el Xeneize, como los casos del entrenador de Grêmio Renato Gaúcho, el histórico Felipe Scolari, de actualidad en Mineiro, e incluso mencionaron a Abel Ferreira como posibilidad, el DT de Palmeiras que en las últimas horas avisó que podría marcharse del Verdao por problemas relacionados a su salud mental.

Claro está que los nombres mencionados en el programa de TV fueron más una especulación que una oportunidad real, ya que si bien la información de un posible DT extranjero es real, la misma se asociaría más a la posibilidad de un uruguayo como ya han sido sondeados en Boca que la chance de un brasileño.

En este sentido, charrúas como Diego Alonso y Alexander Medina han sido posibilidades concretas hace escasos meses, cuando finalmente al Xeneize terminó arribando Jorge Almirón. Entre estos, de momento la opción de Alonso -de pasado por la Selección de Uruguay- no correría debido a que recientemente asumió el rol del Sevilla en España. El “Cacique”, en cambio, se encuentra libre desde su salida de Vélez en febrero de 2023.

Además de Boca a mediados de año, a Medina también lo sondeó Racing para reemplazar a Fernando Gago, en Independiente antes de la llegada de Carlos Tevez y en Argentinos Juniors cuando Gabriel Milito decidió renunciar en el Bicho. ¿Será éste el tapado extranjero que tienen en el Xeneize?

Herrón dirigió su primer partido de su segundo interinato

En un partidazo en el Bajo Flores, San Lorenzo y Boca empataron 1 a 1 en lo que fue el primer encuentro de Mariano Herrón reemplazando a Jorge Almirón. Cabe recordar que Herrón ya dirigió tres partidos en el lapso en el que se marchó Hugo Ibarra y que arribó Almirón en abril de este 2023. En aquellos duelos, había conseguido un triunfo, un empate y una derrota.