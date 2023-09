Boca volvió a la victoria después de seis partidos, imponiéndose a Central Córdoba como visitante en un trámite que recién pudo abrir en el segundo tiempo pero que cerró con un contundente marcador de 3-0 que sirve para bajar tensiones a una semana de tener que recibir a Palmeiras por el partido de ida de las semifinales de Copa Libertadores.

El encargado de marcar el segundo gol fue Lucas Janson, uno de los refuerzos que concretó el Xeneize en el último mercado de fichajes, quien arribó desde Vélez y pudo festejar su primer gol con el equipo después de nueve presentaciones.

Finalizado el encuentro, el delantero de 29 años expresó sus sensaciones por la victoria y también por ese gol que, siente, le permitirá jugar más liberado de ahora en adelante. “Nos vamos contentos porque hicimos un gran partido. Se lograron los tres puntos que es lo que vinimos a buscar. Ahora hay que pensar en lo que viene”, señaló.

Y agregó: “La verdad que venía fastidioso, porque venía errando mucho. Venía mal. Pero por suerte se me pudo abrir el arco, así que estoy contento. Tenemos un gran plantel, un gran grupo, y tenemos que estar a disposición para que Jorge (Almirón) decida”.

¿Puede Janson ser titular ante Palmeiras?

Jorge Almirón rotó mucho el equipo para visitar a Central Córdoba y de los habituales titulares solo jugaron Sergio Romero y Nicolás Valentini, a quien el entrenador suele recurrir cuando utiliza tres centrales en el fondo. Pero Lucas Janson es precisamente uno de los jugadores que podría ganarse un lugar como titular en el partido de ida de semifinales ante Palmeiras que se disputará en La Bombonera el próximo jueves 28 de septiembre; especialmente si el DT decide utilizar a Edinson Cavani como punta de ataque.

Almirón habló de su relación con el plantel

Tras la derrota de Boca ante Defensa y Justicia se instalaron con fuerza los rumores de una relación difícil entre Jorge Almirón y parte del plantel; algo a lo que el propio entrenador se refirió luego de la victoria de sus dirigidos 3-0 sobre Central Córdoba.

“La verdad no sabía que se hablaba eso. No leo mucho, no veo mucho. Solamente me enfoco en lo que pasa en el día a día. La relación con los jugadores es de entrenarlos, de preparar el partido que sigue, de elegir… Todos estamos para lo mismo acá“, señaló.

¿Cuándo se juegan las semifinales entre Boca y Palmeiras?

Boca y Palmeiras se medirán por las semifinales de la Copa Libertadores el jueves 28 de septiembre a las 21:30 en La Bombonera y el 5 de octubre a la misma hora disputarán la vuelta en Sao Paulo. Ambos partidos podrán verse a través de Telefé.