Por la fecha 21 de la Liga Profesional, en una noche para el olvido, siendo el peor partido de la era Almirón, un desconocido Boca fue goleado por Godoy Cruz en Mendoza, siendo derrotado por 4 a 0, y acumula tres partidos sin ganar por el campeonato local.

Debido a la bronca por ver un equipo irreconocible, y pensando en que el próximo miércoles debe jugar por la Copa CONMEBOL Libertadores frente a Monagas, con el objetivo de sumar una victoria que le permita finalizar primero en su grupo, el entrenador del Xeneize, Jorge Almirón, tomó una fuerte decisión.

La misma, fue suspender la conferencia de prensa y dejar el estadio en silencio para regresar lo más pronto posible a Buenos Aires, por lo que el DT no hablará con los medios luego de esta fuerte derrota, que rompió una racha de 7 años sin recibir 4 goles en un partido, por encuentros de AFA.

Esta, no es la primera vez que Almirón no toma contacto con la prensa, ya que en el Superclásico contra River fue expulsado por lo que no pudo hablar, y ante Arsenal también suspendió la conferencia de prensa, haciendo solamente un descargo por el arbitraje de aquel partido.