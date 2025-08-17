Es tendencia:
Colo Colo echó a Jorge Almirón y los hinchas de Boca reaccionaron: “¿Es por acá?”

El ciclo del DT en el Cacique llegó a su fin por malos resultados y en el Xeneize varios fanáticos sorprendieron al pedir por su regreso.

Por Bruno Carbajo

El ciclo de Jorge Almirón en Colo Colo llegó a su fin. Luego de 18 meses, y con dos títulos locales bajo el brazo, el entrenador argentino fue despedido de su cargo tras caer 4-1 frente a Universidad Católica, quedar fuera de puestos de copas internacionales, y profundizar la extensa crisis deportiva que atraviesa el Cacique: ganó tan solo un encuentro de los últimos diez.

Es momento de descomprimir“, marcó el DT en conferencia de prensa, anticipando su salida. Por el momento, su partida no fue anunciada oficialmente por el club trasandino, pero diversas fuentes hicieron trascender que su proceso llegará a su fin en las próximas horas, luego de 83 partidos.

Bajo ese contexto, el impacto de la noticia cruzó la Cordillera y no tardó en llegar a los oídos del mundo Boca, club en donde Almirón dejó su huella en 2023 al alcanzar la final de la Copa Libertadores y que, paralelamente, también atraviesa una histórica racha negativa. Pero lo que pocos se imaginaban fue la postura que adoptaron varios hinchas xeneizes en redes sociales: reaccionaron pidiendo por la vuelta del técnico a la institución, en reemplazo de Miguel Ángel Russo.

Ya fue no?“, escribió el usuario @Mattenr12, en la misma sintonía en la que se mostraron otros fanáticos. Otros recordaron la declaración del propio Almirón asegurando que en el futuro tendrá un nuevo ciclo en el club, mientras que hinchas como @leonelm34 expresaron su apoyo ante un hipotético segundo ciclo basándose en cuestiones tácticas. “Entendió todo en la final de la Libertadores“, sostuvo. A su vez, el humor tampoco faltó.

El ciclo de Almirón en Boca duró tan solo seis meses, desde abril hasta noviembre del 2023. Tras caer contra Fluminense en el Maracaná, renunció a su cargo. En total, dejó un historial marcado por 22 victorias, ocho empates y 13 derrotas.

