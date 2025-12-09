Es tendencia:
Encuesta Bolavip: con un apabullante resultado, el DT elegido por los hinchas de Boca para reemplazar a Claudio Úbeda

La derrota ante Racing dejó al entrenador en la cuerda floja y los seguidores del Xeneize expresaron su opinión sobre quién debería ocupar su rol.

Por Agustín Vetere

Los candidatos a reemplazar a Úbeda.
© Diseño vía Gemini IALos candidatos a reemplazar a Úbeda.

A pesar del buen pasaje durante noviembre, Boca Juniors vuelve a encontrarse en una etapa de total incertidumbre. Luego de haber encontrado una buena forma con Claudio Úbeda al frente del equipo, la eliminación ante Racing en el Torneo Clausura pone todo en duda nuevamente.

Es que lo que parecía la continuidad asegurada del exasistente de Miguel Ángel Russo perdió fuerza y no hay certezas sobre quién será el entrenador de Boca en 2026, con la disputa de la Copa Libertadores incluida.

En ese contexto, mientras Juan Román Riquelme decide qué hacer con Úbeda en el tramo final del año, BOLAVIP pidió la opinión de los hinchas de Boca a través del canal de su canal de WhatsApp. Allí, casi 3 mil usuarios dieron su punto de vista.

Sobre la mesa se pusieron 5 de las opciones más fuertes en boca de los hinchas Xeneizes, además de agregar la alternativa ‘otro’, dónde podían votar para elegir a un director técnico no mencionado.

El escrutinio fue contundente. Más de 2 mil hinchas eligieron a Guillermo Barros Schelotto como el sucesor de Úbeda aunque tenga trabajo como DT de Vélez. En segundo lugar quedó Martín Palermo, que cosechó 280 votos tras llevar a Fortaleza a una remontada que casi significa el milagro de la permanencia.

Más atrás apareció Eduardo Domínguez, quien llevó a Estudiantes de La Plata a una nueva final este lunes. Por último, más rezagados, figuran Jorge Almirón y Martín Anselmi.

En síntesis

  • La continuidad de Claudio Úbeda como DT de Boca para 2026 está en duda.
  • Más de 2 mil hinchas votaron a Guillermo Barros Schelotto como su sucesor preferido.
  • Martín Palermo obtuvo el segundo lugar en la encuesta realizada por BOLAVIP.
