Luego de la controversia por el título de Campeón de Liga que la AFA le otorgó en Puerto Madero, la eliminación ante Estudiantes y la abrupta salida de Ariel Holan, Rosario Central debió moverse rápidamente para conseguir un entrenador de cara al 2026.

Tal como lo anunció el club rosarino en redes sociales, la dirigencia del Canalla llegó a un acuerdo con Jorge Almirón para que se ponga al frente del equipo liderado por Ángel Di María. Así, el DT regresa al fútbol argentino tras un ciclo en Colo-Colo.

De esta manera, el entrenador de 54 años tendrá revancha en el medio local a dos años de su salida de Boca Juniors. El DT alcanzó la final de la Copa Libertadores con el Xeneize, pero no pudo coronar ante Fluminense en el Estadio Maracaná.

Afortunadamente para él, Rosario Central es uno de los clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Por eso, buscará sacarse la espina en este nuevo proyecto con Di María como bandera.

¿Por qué Jorge Almirón se fue de Colo-Colo?

A pesar de que conquistó el torneo chileno, y también la Supercopa de dicho país, incluso alcanzó los cuartos de final en la Copa Libertadores, en agosto dejó su puesto tras algunos flojos resultados. Dirigió 83 partidos.

Los números de Jorge Almirón en Boca

En los 209 días que duró su trabajo como entrenador de Boca, Jorge Almirón dirigió 43 partidos en los que cosechó 17 victorias, 13 empates y 13 derrotas, siendo lo más destacado de su gestión la campaña que lo llevó a ser finalista de la Copa Libertadores.

Tuvo una racha de 12 partidos invicto, pero también más derrotas que victorias jugando en condición de visitante y números negativos en los Superclásicos ante River, saliendo derrotado en los dos que disputó.

