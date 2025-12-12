Rosario Central va por un ex DT de Boca para reemplazar a Ariel Holan y dirigir la Copa Libertadores 2026

Rosario Central se encuentra en plena búsqueda de un nuevo entrenador luego de que Ariel Holan llegara a un acuerdo con Gonzalo Belloso para no extender su estadía. Después de la polémica situación que se dio, donde la AFA designó al Canalla como campeón de la Liga Profesional 2025, no será el estratega que esté en la Copa Libertadores 2026.

Ahora, Belloso está en la imperiosa búsqueda de su sucesor. Quien pica en punta, mientras se encuentra sin trabajo tras lo que fue su paso por Colo-Colo, es Jorge Almirón, el ex entrenador de Boca, con quien llegó a la final de la Copa Libertadores en 2023, donde cayó ante Fluminense en el Maracaná.

Durante las últimas horas, a BOLAVIP le confirmaron que hubo un llamado hacia Almirón, y que si bien es el principal candidato para tomar las riendas del plantel tras la salida de Holan, también hay otro candidato al cargo: un ídolo de la institución rosarina, como es el caso de Juan Antonio Pizzi.

Tras dejar su puesto en el seleccionado de Kuwait, el ex DT de Racing aparece en la órbita, como así también lo estuvieron Ramón Díaz y Eduardo Coudet, quienes descartaron la posibilidad. En otros escalones de interés, aparecen Alexander Medina y Martín Demichelis, que están sin trabajo tras sus pasos por Talleres y Monterrey, respectivamente, como así también Gabriel Milito, que está dirigiendo a Chivas de Guadalajara.

Jorge Almirón está sin trabajo tras su paso por Colo-Colo. (Getty Images)

¿Por qué Jorge Almirón se fue de Colo-Colo?

A pesar de que conquistó el torneo chileno, y también la Supercopa de dicho país, incluso alcanzó los cuartos de final en la Copa Libertadores, en agosto dejó su puesto tras algunos flojos resultados. Dirigió 83 partidos.

Publicidad

Publicidad

ver también Holan se refirió a la decisión de AFA con el título de la tabla anual: ＂Es inobjetable＂

ver también Rosario Central pretende repatriar a Jeremías Ledesma

Los números de Jorge Almirón en Boca

En los 209 días que duró su trabajo como entrenador de Boca, Jorge Almirón dirigió 43 partidos en los que cosechó 17 victorias, 13 empates y 13 derrotas, siendo lo más destacado de su gestión la campaña que lo llevó a ser finalista de la Copa Libertadores.

Tuvo una racha de 12 partidos invicto, pero también más derrotas que victorias jugando en condición de visitante y números negativos en los Superclásicos ante River, saliendo derrotado en los dos que disputó.

DATOS CLAVES

Ariel Holan dejó Rosario Central tras acordar su salida con Gonzalo Belloso .

dejó tras acordar su salida con . Jorge Almirón recibió un llamado y es el principal candidato para sucederlo.

recibió un llamado y es el principal candidato para sucederlo. Juan Antonio Pizzi aparece como opción tras descartarse a Ramón Díaz y Coudet.

Publicidad