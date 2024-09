Boca Juniors se mostró muy activo en el presente mercado de pases, no solo en las incorporaciones, sino también en cuanto a las bajas. El Xeneize completó grandes ventas en este período, pero aún hay tiempo para más salidas y Cristian Medina interesa en el exterior.

El volante ofensivo es una pieza clave en la idea de Diego Martínez, pero en las últimas semanas recibió importantes ofrecimientos desde Europa. Fiorentina llegó a poner 14 millones de dólares sobre la mesa, mientras que Fenerbahce se estiró hasta 11, incluyendo bonos.

Ahora, el club turco dirigido por José Mourinho subió la vara y demostró que el interés por Medina es fuerte al aumentar su ofrecimiento por el jugador. La dirigencia de Fenerbahce tiene un plan alrededor del futbolista argentino por lo que desea sellar su incorporación pronto.

Según la información de César Luis Merlo, el equipo de la Superliga Turca envió una nueva propuesta a Boca. Esta vez es de 15 millones de dólares netos, incluyendo bono, además del 20% de la plusvalía de una venta a futuro. La oferta anterior era por el 100% del pase.

Boca, firme en su postura con Medina

El Consejo de Fútbol no desea desprenderse de ningún jugador importante con el mercado de pases cerrado en Argentina para incorporar desde el exterior. Así, sin negociaciones posibles, Medina solo podría irse por la cláusula de rescisión, que asciende en este tramo del campeonato a 20 millones de dólares limpios.

Cabe recordar que el futbolista desea irse al exterior y que le pidió al Consejo que negocien su salida. Incluso, en un video institucional del canal oficial de Youtube del club se lo vio decirle a Merentiel: “Si no me voy ahora, no me voy más”.