La respuesta de Claudio Ubeda que indignó a los hinchas de Boca: “¿Qué partido vio?”

Boca empató sin goles su segundo partido consecutivo de local y La Bombonera estalló. El equipo no tuvo chances claras de gol, no pateó al arco y se fue silbado por la gente. Sin embargo, Claudio Ubeda decidió rescatar lo bueno de sus jugadores dentro de la mala noche.

“Me voy tranquilo”, soltó el estratega en la conferencia de prensa, en una declaración que no cayó simpática entre los hinchas. A la hora de resaltar lo positivo, declaró: “La actitud fue muy buena, el equipo fue tácticamente ordenado, pero no alcanza“.

“Necesitamos más profundidad, más llegada y vocación ofensiva para ganar estos partidos“, reconoció el DT, aunque remarcó: “Desde el orden y actitud se puede empezar a construir“. Aún así, la “tranquilidad” no fue bien recibida en las redes sociales, donde los fanáticos no tardaron en expresarse.

La bronca de los hinchas con Ubeda

“¿Qué partido vio?”, “encima se va tranquilo”, “jugó a no perder” y ” andate por favor“, fueron solo algunas de las reacciones de los simpatizantes al escuchar la palabra del director técnico. Para muchos, la versión del equipo ante la Academia fue de las peores en el último tiempo.

Publicidad

Publicidad

ver también El gesto de Edinson Cavani a los hinchas de Boca después de los silbidos en La Bombonera

El plantel de Boca quedó concentrado

El segundo empate cero a cero consecutivo en La Bombonera no cayó bien entre los hinchas y tampoco a Ubeda. Es por eso que, luego de la mala jornada futbolística de local, el entrenador tomó una medida atípica pensando en lo que se le viene en los próximos días.

Publicidad

Publicidad

Según pudo saber BOLAVIP, el DT de Boca le avisó al plantel que todos quedarán concentrados esta noche de viernes y en la mañana del sábado se dará un entrenamiento de manera anticipada. La intención es revertir este mal momento del Xeneize desde el próximo compromiso, que será este martes 24 de febrero en Salta ante Gimnasia de Chivilcoy, por los 32° de final de la Copa Argentina.

DATOS CLAVE

Boca Juniors empató sin goles por segundo partido consecutivo en La Bombonera .

empató sin goles por segundo partido consecutivo en . El director técnico Claudio Ubeda afirmó irse “tranquilo” pese a los silbidos del público.

afirmó irse “tranquilo” pese a los silbidos del público. Los hinchas de Boca criticaron la falta de profundidad y remates al arco rival.

ver también En tres palabras, la esposa de Adam Bareiro reaccionó al empate entre Boca y Racing