Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

El gesto de Edinson Cavani a los hinchas de Boca después de los silbidos en La Bombonera

El uruguayo fue reprobado por todo el estadio cuando fue reemplazado en el segundo tiempo. Minutos después del partido, protagonizó un momento particular.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
El gesto de Cavani a los hinchas de Boca después de los silbidos en La Bombonera
© Getty ImagesEl gesto de Cavani a los hinchas de Boca después de los silbidos en La Bombonera

Edinson Cavani estuvo lejos de tener su gran noche en La Bombonera. Claudio Ubeda decidió darle al uruguayo su primera titularidad del año nada más ni nada menos que ante Racing, pero su rendimiento no fue bueno y el público de Boca se lo hizo sentir cuando fue reemplazado por Iker Zufiaurre.

La reacción de los hinchas se hizo sentir más que en cualquier otra oportunidad. El Matador, habitualmente respaldado en el estadio a pesar de las críticas del afuera y de algún murmullo aislado, recibió una ola de silbidos al retirarse del campo de juego. Tras la igualdad sin goles, protagonizó otro momento con un grupo de simpatizantes.

Ya bañado y listo para subirse al micro y regresar a la concentración, el ex París Saint Germain se cruzó a un par de hinchas, que no dudaron en pedirle fotos. Lejos de negarse, el Matador aprovechó para darles el gusto y accedió a posar junto con ellos en los pasillos del estadio.

Tweet placeholder

Más allá de la reprobación masiva en el partido, recibió palabras de apoyo de esos fanáticos en ese momento íntimo. Aún así, el jugador tiene claro que su noche en La Bombonera fue diferente a las otras.

Qué dijo Ubeda de Cavani

Consultado por el trabajo de Edinson Cavani, Ubeda decidió desviar el foco a los dos delanteros que puso en cancha: “Lógicamente, cuando uno no convierte, en donde primero vamos a focalizar es en los delanteros. Creo que los dos (con Merentiel) están volviendo de lesiones y no venían con continuidad

Publicidad
En tres palabras, la esposa de Adam Bareiro reaccionó al empate entre Boca y Racing

ver también

En tres palabras, la esposa de Adam Bareiro reaccionó al empate entre Boca y Racing

Es parte del ejercicio que hay que hacer y fomentar: que sigan teniendo competencia, agarren confianza y empiecen a meterla. Los delanteros necesitan hacer goles”, concluyó el entrenador.

El plantel de Boca quedó concentrado

El segundo empate cero a cero consecutivo en La Bombonera no cayó bien entre los hinchas y tampoco a Ubeda. Es por eso que, luego de la mala jornada futbolística de local, el entrenador tomó una medida atípica pensando en lo que se le viene en los próximos días.

Según pudo saber BOLAVIP, el DT de Boca le avisó al plantel que todos quedarán concentrados esta noche de viernes y en la mañana del sábado se dará un entrenamiento de manera anticipada. La intención es revertir este mal momento del Xeneize desde el próximo compromiso, que será este martes 24 de febrero en Salta ante Gimnasia de Chivilcoy, por los 32° de final de la Copa Argentina.

Publicidad

DATOS CLAVE

  • Edinson Cavani recibió una silbatina masiva tras ser reemplazado en el empate ante Racing.
  • El entrenador Claudio Ubeda ordenó una concentración inmediata y entrenamiento matutino tras la igualdad.
  • Boca Juniors enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy el martes 24 de febrero en Salta.
Claudio Úbeda dio la clave para que Boca revierta el mal momento tras el empate con Racing: “Ese es el camino”

ver también

Claudio Úbeda dio la clave para que Boca revierta el mal momento tras el empate con Racing: “Ese es el camino”

Ayrton Costa liquidó a Rey Hilfer y puso de ejemplo la “suciedad” de Racing: “Maravilla pegó tres veces sin pelota”

ver también

Ayrton Costa liquidó a Rey Hilfer y puso de ejemplo la “suciedad” de Racing: “Maravilla pegó tres veces sin pelota”

Joaquín Alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Riquelme: el 9 que necesitaba Boca era Borja, no Bareiro

ggrova
German García Grova

Mientras busca retener a Julián Alvarez, Atlético de Madrid sondeó a Joaquín Panichelli

Lee también
Martín Liberman pidió a un jugador de Boca para el Mundial en pleno partido ante Racing: “El mejor del fútbol argentino”
Boca Juniors

Martín Liberman pidió a un jugador de Boca para el Mundial en pleno partido ante Racing: “El mejor del fútbol argentino”

La respuesta de Claudio Ubeda que indignó a los hinchas de Boca: “¿Qué partido vio?”
Boca Juniors

La respuesta de Claudio Ubeda que indignó a los hinchas de Boca: “¿Qué partido vio?”

Decisión de Úbeda: el plantel de Boca queda concentrado y entrena tras el empate con Racing
Boca Juniors

Decisión de Úbeda: el plantel de Boca queda concentrado y entrena tras el empate con Racing

En tres palabras, la esposa de Adam Bareiro reaccionó al empate entre Boca y Racing
Boca Juniors

En tres palabras, la esposa de Adam Bareiro reaccionó al empate entre Boca y Racing

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo