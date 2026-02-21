El gesto de Edinson Cavani a los hinchas de Boca después de los silbidos en La Bombonera

Edinson Cavani estuvo lejos de tener su gran noche en La Bombonera. Claudio Ubeda decidió darle al uruguayo su primera titularidad del año nada más ni nada menos que ante Racing, pero su rendimiento no fue bueno y el público de Boca se lo hizo sentir cuando fue reemplazado por Iker Zufiaurre.

La reacción de los hinchas se hizo sentir más que en cualquier otra oportunidad. El Matador, habitualmente respaldado en el estadio a pesar de las críticas del afuera y de algún murmullo aislado, recibió una ola de silbidos al retirarse del campo de juego. Tras la igualdad sin goles, protagonizó otro momento con un grupo de simpatizantes.

Ya bañado y listo para subirse al micro y regresar a la concentración, el ex París Saint Germain se cruzó a un par de hinchas, que no dudaron en pedirle fotos. Lejos de negarse, el Matador aprovechó para darles el gusto y accedió a posar junto con ellos en los pasillos del estadio.

Tweet placeholder

Más allá de la reprobación masiva en el partido, recibió palabras de apoyo de esos fanáticos en ese momento íntimo. Aún así, el jugador tiene claro que su noche en La Bombonera fue diferente a las otras.

Qué dijo Ubeda de Cavani

Consultado por el trabajo de Edinson Cavani, Ubeda decidió desviar el foco a los dos delanteros que puso en cancha: “Lógicamente, cuando uno no convierte, en donde primero vamos a focalizar es en los delanteros. Creo que los dos (con Merentiel) están volviendo de lesiones y no venían con continuidad“

Publicidad

Publicidad

ver también En tres palabras, la esposa de Adam Bareiro reaccionó al empate entre Boca y Racing

“Es parte del ejercicio que hay que hacer y fomentar: que sigan teniendo competencia, agarren confianza y empiecen a meterla. Los delanteros necesitan hacer goles”, concluyó el entrenador.

El plantel de Boca quedó concentrado

El segundo empate cero a cero consecutivo en La Bombonera no cayó bien entre los hinchas y tampoco a Ubeda. Es por eso que, luego de la mala jornada futbolística de local, el entrenador tomó una medida atípica pensando en lo que se le viene en los próximos días.

Según pudo saber BOLAVIP, el DT de Boca le avisó al plantel que todos quedarán concentrados esta noche de viernes y en la mañana del sábado se dará un entrenamiento de manera anticipada. La intención es revertir este mal momento del Xeneize desde el próximo compromiso, que será este martes 24 de febrero en Salta ante Gimnasia de Chivilcoy, por los 32° de final de la Copa Argentina.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE

Edinson Cavani recibió una silbatina masiva tras ser reemplazado en el empate ante Racing.

recibió una tras ser reemplazado en el empate ante Racing. El entrenador Claudio Ubeda ordenó una concentración inmediata y entrenamiento matutino tras la igualdad.

ordenó una y entrenamiento matutino tras la igualdad. Boca Juniors enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy el martes 24 de febrero en Salta.

ver también Claudio Úbeda dio la clave para que Boca revierta el mal momento tras el empate con Racing: “Ese es el camino”