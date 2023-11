Después de lo que fue la derrota en la final de la CONMEBOL Libertadores frente a Fluminense, el plantel de Boca no resistió y no logró aguantar el resultado a favor que tenía frente a San Lorenzo en el Bajo Flores. Y el entrenador interino Mariano Herrón recibió muchísimas críticas.

Más allá del empate, que dejó a ambos equipos con muy pocas chances de meterse en los playoffs de la Copa de la Liga Profesional, los fanáticos de Boca se encargaron de destrozar en las redes sociales el reemplazante de Jorge Almirón por las decisiones que tomó a lo largo de todo el cotejo. Principalmente por dejar en cancha a Jorman Campuzano, que no tuvo una buena actuación .

Debido que no estaban conformes con la performance del ex mediocampista de Deportivo Cali, desde las tribunas virtuales solicitaron que Herrón realizara otro tipo de variantes, que no dejara en cancha al colombiano y que, de ser posible, se marchara de la institución. Incluso, al DT interino lo tildaron de “amarrete” por no jugársela con un cambio ofensivo.

El Xeneize no tuvo un partido accesible, sobre todo por la jerarquía del rival que tenía enfrente, pero también por el significante golpe anímico que generó la derrota en Rio de Janeiro contra Fluminense. Sin embargo, a los fanáticos poco les importó lo que ocurrió el último fin de semana, ya que entendían que era primordial conseguir un triunfo y que Campuzano no fue la mejor opción para que ocurriera.

El contrato de Jorman Campuzano en Boca

Tras su préstamo en Turquía, el contrato de Jorman Campuzano no se modificó y continúa teniendo una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2025.

Las estadísticas de Jorman Campuzano en Boca

Con la camiseta de Boca, y sumado el encuentro contra San Lorenzo, fueron 112 compromisos los que afrontó Jorman Campuzano, que convirtió 2 goles y aportó 4 asistencias.