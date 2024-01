A horas del debut de Diego Martínez como DT de Boca en el amistoso que se disputará ante Gimnasia y Tiro de Salta, en el Xeneize las noticias estuvieron relacionadas íntegramente al mercado de pases. Repasá acá todas las novedades de este sábado 13 de enero en el club de la Ribera.

Cuánto dinero pagará Boca por Kevin Zenón

Boca se sigue moviendo en el mercado de pases y cerró la incorporación de un viejo deseo: Kevin Zenón jugará en el Xeneize a partir de 2024. El mediocampista era el gran deseo de Riquelme y, tras varias semanas de negociaciones, se llegó a un acuerdo que involucra una interesante suma de dinero y también la cesión a préstamo de dos juveniles.

En Boca sabían muy bien que si querían tener un 2024 mejor que el 2023 y poder pelear por todo necesitarían refuerzos. El primero en llegar fue Cristian Lema para reforzar la defensa, ahora se produjo el arribo de Zenón y se espera que haya más altas antes del cierre del mercado, aunque las prioridades para Diego Martínez ya están cubiertas.

Desde hace varios días que Boca quería a Kevin Zenón y en estas últimas horas se alcanzó un acuerdo por el muy buen jugador que se desempeñó en Unión. El Xeneize pagará 3,5 millones de dólares por el pase del mediocampista. Cabe recordar que en un comienzo Boca ofreció 3 millones de dólares y en Unión pretendían cuatro.

No solamente le dará 3,5 millones de dólares a Unión, también le cederá a préstamo a dos juveniles. Aaron Molinas, Renzo Giampaoli y Simón Rivero son los tres futbolistas que fueron ofrecidos y dos de ellos serán cedidos al Tatengue, todo indica que serán Molinas y Giampaoli.

Russo desmintió aber pedido jugadores de Boca para Central

Con Boca esperando la llegada de refuerzos para terminar de dar forma al plantel que tendrá a disposición Diego Martínez para afrontar las competencias oficiales que tendrá por delante este año, ya partió una figura como Valentín Barco y suenan otros nombres importantes como candidatos a dejar el club, como Darío Benedetto, Pol Fernández o Marcelo Weigandt.

Así como Pipa dijo más de una vez que no jugaría en otro equipo de Sudamérica que no fuera el Xeneize, se rumoreó que los otros dos podrían reforzar a un rival directo en las competencias domésticas: Rosario Central, último campeón de la Copa de la Liga que es dirigido por el último entrenador campeón de Copa Libertadores con Boca, Miguel Ángel Russo.

Tras la presentación de Mauricio Martínez, Franco Ibarra y Agustín Bravo como los tres primeros refuerzos del Canalla para 2024, el DT fue consultado por ese supuesto interés en los jugadores de Boca: “Pol y Weigandt son cuestiones periodísticas”, dijo en diálogo con TyC Sports para terminar con las especulaciones.

Aaron Molineas no es prioridad para Martínez y podría salir de Boca rumbo a Brasil o Europa

Diego Martínez lleva casi dos semanas de trabajo en Boca y ya ha considerado que muchos futbolistas serán considerados prescidibles esta temporada pero pueden ser parte del proyecto a mediano/largo plazo. Por ende, para que adquieran el rodaje necesario mientras tanto, se han ido cedidos a préstamo.

Quien aún no resolvió su futuro fue Aaron Molinas, volante de Boca que estuvo cedido en la última temporada en Tigre. Pedido por Martínez en aquel entonces en el Matador, Molinas no gozó de mucho protagonismo en Victoria y regresó al Xeneize tras una temporada allí. Ahora, en su reencuentro en la Ribera, el entrenador no lo tiene como prioridad y por eso, le están buscando un nuevo destino a modo de cesión.

En las últimas horas, a Molinas se lo vinculó con clubes como Belgrano y Platense, e incluso se conoció que podía ser parte de las negociaciones con Unión para resolver el arribo de Kevin Zenón al Xeneize. Sin embargo, según pudo averiguar Bolavip, su próximo club aún no está definido, e incluso podría ser fuera de Argentina.

En base a lo que fuentes cercanas al jugador le confirmaron a Bolavip, Aaron Molinas interesa en clubes como Unión, Defensa, Platense y Belgrano, pero aún no tiene nada cerrado con ninguno de estos clubes porque está esperando que primeramente se resuelvan negociaciones con clubes del exterior.

“Tiene gestiones avanzadas de Grecia, Brasil y Chile, y está esperando que se concreten en breve“, afirmaron a Bolavip. Respecto a si puede entrar o no en las negociaciones por Kevin Zenón, lo cierto es que ambas cuestiones van por separado, por lo que si Aaron Molinas finalmente emigra de Boca rumbo al exterior o a otro club argentino, el traspaso de Zenón al Xeneize no corre riesgo.

Los clubes del exterior que pretenden e incluso negocian con Boca y con Molinas para su salida a préstamo se desconocen, pero las charlas están encaminadas como para que se dé su salida hacia algunos de estos destinos foráneos, en lo que sería su primera experiencia fuera de Argentina.

Valentini plantó la duda sobre su futuro en Boca: “Veremos qué pasa”

Durante el 2023, año en el que regresó a Boca tras una temporada a préstamo en Aldosivi, Nicolás Valentini dio sobradas muestras de tener nivel suficiente como para ser tenido en cuenta en el Xeneize. Es que el rubio de 22 años supo reemplazar correctamente a Marcos Rojo mientras el capitán de Boca se recuperaba de su lesión ligamentaria, y en paralelo afrontó como titular la final de la Libertadores ante la baja de Rojo por sanción.

Por eso, Valentini no solo se ha ganado su consideración en Boca, sino que sus rendimientos lo llevaron a ser parte de la Selección sub 23 que afrontará el Preolímpico de la mano de Javier Mascherano, y en paralelo también el nivel mostrado catapultó su nombre al fútbol europeo.

Quedándole solo un año de contrato con Boca, el zaguero zurdo despertó interés en el viejo continente, por lo que su salida podría darse en este mercado de pases si una oferta concreta arriba a Brandsen 805 y satisface a todas las partes. En medio de este contexto, mientras se encuentra con los preparativos con la Selección sub 23 para disputar el Preolímpico, Valentini no dio vueltas para hablar de su futuro a corto plazo.

En diálogo con TyC Sports, Nicolás Valentini sentenció: “Hoy la prioridad es la Selección y estar tranquilo acá, después veremos qué pasa“. De esta manera, el lungo central zurdo se mostró enfocado en el Preolímpico y destacó que resolverá el próximo paso de su carrera cuando finalice su representación a la Albiceleste en el torneo que se disputará desde este 20 de enero en Venezuela. Como alternativas tiene emigrar en este mercado de pases, o renovar su vínculo con Boca, ya que le queda solo un año de contrato.