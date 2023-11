Boca empieza a pagar las primeras consecuencias de la derrota ante Fluminense en la final de la Libertadores. En este contexto, varias noticias acontecieron en las últimas y difíciles horas para el cuadro de la Ribera. Enterate de todo acá.

Boca vuelve al país

Tras la caída en el Maracaná, la delegación xeneize regresará a la Argentina este domingo para ya desde el lunes empezar a preparar el duelo por la Copa de la Liga frente a San Lorenzo, el cual se dará el próximo miércoles a las 19 horas en el Bajo Florez.

Almirón habló de su continuidad

Luego de la caída en la final de la Libertadores, el entrenador de Boca habló acerca de su futuro: “La verdad no te lo puedo responder ahora. Recién estamos saliendo del partido, no hay mucho para pensar. Es mucho dolor, veremos cómo sigue todo. Hay que levantarse siempre. Es un club muy grande. Estamos tristes por la ilusión que se generó en la gente y en nosotros. Imaginate que hoy se derrumba un sueño. Esto sigue y el club siempre se tiene que levantar“, soltó el DT. Su contrato vence el 31 de diciembre de este año y aún no hay novedades sobre su renovación.

Chiquito Romero habló de la imprudente expulsión de Fabra

Luego del partido, Sergio Romero -indiscutida figura de Boca en esta Copa- dejó un fuerte análisis de lo que fue la final, y sobre todo de lo que pudo haber sido ese último tiempo suplementario con supremacía numérica. Sobre esto, aunque de buena manera, Chiquito dejó un reclamo para Fabra y para la innecesaria acción realizada que terminó en su expulsión.

“Es difícil hacer un análisis ahora, tengo jugadas en la cabeza y otras que no. Creo que se hizo un buen partido, tuvimos chances. Llegamos al arco de ellos y no se podía dar hasta el gran gol de Luis (Advíncula). Después no supimos aprovechar ese hombre de más. Hubiese sido otra historia si en esos últimos 15 teníamos un hombre de más. Capaz que lo ganábamos antes sin ni siquiera llegar a los penales. Pero bueno, es fútbol. A veces tenés reacciones que no querés tener como le pasó a Frank. Después de eso quedamos empardados y se cerraron muy bien atrás, no nos dieron oportunidades. Hay que seguir para adelante para que a Boca le vaya bien”, expresó en zona mixta del Maracaná el arquero de Boca.

El posteo de Cavani tras la derrota en la final

No fue el mejor encuentro de Edinson Cavani en Boca. Pese a haber sentenciado en la conferencia de prensa previa a la final que se encontraba ante el “partido de su vida” al tratarse de una final de CONMEBOL Libertadores, lo cierto es que el uruguayo estuvo notablemente incómodo en el campo de juego y no tuvo chances contra el arco rival. Incluso, durante momentos del duelo ante Fluminense, el ex Napoli y Manchester United debía estar atrás de mitad de cancha para tener contacto con el balón, por lo que hizo un desgaste pronunciado durante el partido.

Pese al resultado negativo y que Boca no haya podido levantar su séptima Copa Libertadores, Edinson Cavani se expresó optimista en sus redes sociales y dejó un mensaje para todos los hinchas xeneizes, junto con una foto de todo el plantel boquense. “Gracias a todos los que estuvieron y también aquellos que no pudieron estar por acompañarnos con el alma,nuestro deseo más grande era el mismo que el de todos ustedes. Este grupo seguirá adelante unido como debe ser. VAMOS BOCA”, manifestó el uruguayo en Instagram y Twitter con un tempranero posteo dominical que generó mensajes de apoyo en comentarios, así como también otros en donde se le reclamó su actuación en la final.

Vestuario caliente tras la derrota en la final

El Mundo Boca quedó sumergido en un contexto de tristeza y bronca por no haber logrado el objetivo de ganar la Copa Libertadores. Esta situación en donde el clima en el club de la Ribera se volvió desolador generó tensiones puertas adentro, ya que, según informó TyC Sports, una vez que finalizó el partido con Fluminense y toda la delegación se marchó al vestuario, estalló la bronca puertas adentro entre los jugadores y el entrenador Jorge Almirón.

El medio televisivo informó que los futbolistas de Boca le hicieron llegar su disconformidad a Almirón por la estrategia de juego en la final, la cual en el primer tiempo hicieron mostrar en inferioridad al Xeneize y que recién pudo acomodarse en el complemento. Además, las variantes hechas durante el desarrollo del partido fueron motivo de críticas internas.