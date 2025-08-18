Federico Redondo: ”Mi papá fue el mejor de la historia en su puesto”

Federico Redondo dejó al Inter Miami para iniciar su carrera en el Viejo Continente. Con el apellido como principal carta de presentación, el ex Argentinos Juniors se calzó la camiseta del Elche para despuntar sus virtudes en la misma liga en la que brilló su padre.

Incluso, a horas de su debut contra el Real Betis, el mediocampista remarcó el legado que dejó Fernando, en una conversación que mantuvo con el periódico El Mundo de España: ”Casi no hay jugadores que, en ese puesto, hicieran todo lo que hacía mi padre. Es decir, él recuperaba, hacía de enlace entre defensa y ataque, eludía rivales para adelante siendo un número 5”.

En ese mismo sentido, sin mostrar ningún rasgo de presión ni de peso por lo que fue su progenitor, Federico Redondo lanzó una opinión que generará debate: ”Era tres jugadores en uno: estaba en toda la cancha, le daba equilibrio al equipo… era muy completo. Yo creo que mi padre fue el mejor de la historia en esa posición”.

Por otro lado, Redondo habló con claridad a raíz de lo significante que fue para él, el hecho de compartir el día a día con Lionel Messi, la figura más emblemática del fútbol para todo una generación de jóvenes futbolistas en la República Argentina.

”El sueño de mi generación es llegar a jugar con Leo, para mí, el mejor jugador de la historia. Jugar con él fue un sueño hecho realidad, y cada minuto que pude compartir con Leo lo disfruté al máximo”, manifestó Fede, quien ya sabe lo que es compartir el día a día con la Pulga.

Federico Redondo compartirá plantel en el Elche con un solo argentino

A pesar de que el propietario del Elche es el empresario Christian Bragarnik, el plantel profesional solo cuenta, además de Federico Redondo, con un solo argentino más. Se trata del arquero Matías Dituro, nacido en Bigand, Santa Fe, que tuvo su paso por clubes del ascenso argentino como Douglas Haig y Guillermo Brown, por Bolivar de Bolivia y Universidad Católica de Chile, y que pegó el saltó a Europa en 2023 para incorporarse al Karagumruk turco. Ya en enero del 2024 arribó al conjunto español.

