La Selección Argentina revolucionó la ciudad de Elche. Porque este jueves realizó su último entrenamiento, antes de su viaje a África para el partido amistoso con Angola (viernes 14 de noviembre a las 13 horas de Argentina), en el Estadio Martínez Valero, el recinto del club ilicitano, cuyo propietario es Christian Bragarnik.

El empresario argentino, que entre otros futbolistas representa a Lisandro Martínez, aprovechó la visita del combinado albiceleste para arrimarse a Lionel Messi y ofrendarle la camiseta del Elche, equipo al que, por cierto, el rosarino le marcó 7 goles en 5 partidos con la camiseta del Fútbol Club Barcelona.

”La reacción de Messi al ver su camiseta del Elche CF”, fue la descripción de la propia institución en la publicación que realizó del episodio en cuestión en sus cuentas de redes sociales, en alusión a una de las imágenes en la que se lo ve a Leo un tanto sorprendido por el regalo, antes de posar junto a Bragarnik con la prenda que llevaba su nombre y el dorsal número 10.

Dicho agasajo estuvo en línea con la calidad recepción que tuvo tanto Lionel Messi como el resto de los integrantes del plantel que comanda Lionel Scaloni que fueron ovacionados apenas saltaron al campo de juego para el ensayo en el campo de juego del inmueble que pertenece a la provincia de Alicante.

Argentina cerrará el año frente a Angola

Luego de su paso por el Club Elche, la Selección Argentina emprende viaje hacia Luanda, la capital de Angola, en donde este viernes se medirá al elenco local bajo el marco de la fecha FIFA de noviembre, en el que, en definitiva, será su última presentación del 2025 (luego del partido los jugadores retornarán a sus respectivos destinos).

Al mismo tiempo, esperará los resultados de España frente a Georgia y Turquía por las últimas dos fechas de las Eliminatorias de la UEFA, para saber si consigue su pasaje directo a la Copa del Mundo y si, de esa manera, al eludir el repechaje europeo, presenta disponibilidad para disputar la Finalissima a fines del mes de marzo del año que viene.

