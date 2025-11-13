Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fecha FIFA

El encuentro de Lionel Messi con Christian Bragarnik en el Estadio del Elche tras el entrenamiento de la Selección Argentina

El empresario, dueño del Club Elche, aprovechó la visita de la Selección Argentina para tener su momento con la Pulga.

Por Germán Carrara

Seguí a Bolavip en Google!
Christian Bragarnik le entregó la camiseta del Elche a Lionel Messi después del entrenamiento de la Selección Argentina.
Christian Bragarnik le entregó la camiseta del Elche a Lionel Messi después del entrenamiento de la Selección Argentina.

La Selección Argentina revolucionó la ciudad de Elche. Porque este jueves realizó su último entrenamiento, antes de su viaje a África para el partido amistoso con Angola (viernes 14 de noviembre a las 13 horas de Argentina), en el Estadio Martínez Valero, el recinto del club ilicitano, cuyo propietario es Christian Bragarnik.

El empresario argentino, que entre otros futbolistas representa a Lisandro Martínez, aprovechó la visita del combinado albiceleste para arrimarse a Lionel Messi y ofrendarle la camiseta del Elche, equipo al que, por cierto, el rosarino le marcó 7 goles en 5 partidos con la camiseta del Fútbol Club Barcelona.

”La reacción de Messi al ver su camiseta del Elche CF”, fue la descripción de la propia institución en la publicación que realizó del episodio en cuestión en sus cuentas de redes sociales, en alusión a una de las imágenes en la que se lo ve a Leo un tanto sorprendido por el regalo, antes de posar junto a Bragarnik con la prenda que llevaba su nombre y el dorsal número 10.

Dicho agasajo estuvo en línea con la calidad recepción que tuvo tanto Lionel Messi como el resto de los integrantes del plantel que comanda Lionel Scaloni que fueron ovacionados apenas saltaron al campo de juego para el ensayo en el campo de juego del inmueble que pertenece a la provincia de Alicante.

Tweet placeholder

Argentina cerrará el año frente a Angola

Luego de su paso por el Club Elche, la Selección Argentina emprende viaje hacia Luanda, la capital de Angola, en donde este viernes se medirá al elenco local bajo el marco de la fecha FIFA de noviembre, en el que, en definitiva, será su última presentación del 2025 (luego del partido los jugadores retornarán a sus respectivos destinos).

Publicidad
A la par de sus compañeros: Lisandro Martínez volvió tras más de nueve meses y podría jugar con la Selección Argentina en Angola

ver también

A la par de sus compañeros: Lisandro Martínez volvió tras más de nueve meses y podría jugar con la Selección Argentina en Angola

El gran gesto del Club Elche con la Selección Argentina y Lionel Messi

ver también

El gran gesto del Club Elche con la Selección Argentina y Lionel Messi

Al mismo tiempo, esperará los resultados de España frente a Georgia y Turquía por las últimas dos fechas de las Eliminatorias de la UEFA, para saber si consigue su pasaje directo a la Copa del Mundo y si, de esa manera, al eludir el repechaje europeo, presenta disponibilidad para disputar la Finalissima a fines del mes de marzo del año que viene.

En síntesis

  • El empresario Christian Bragarnik es el dueño del club Elche y se reunió con Lionel Messi.
  • Lionel Messi recibió una camiseta del Elche CF con su nombre y el dorsal 10.
  • La Selección Argentina viajará a Luanda, Angola, para un amistoso el viernes 14 de noviembre.
germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Úbeda en modo Scaloni, Zeballos consagrado y Gallardo perdido: Boca le hizo precio a River con el 2 a 0 en el Superclásico"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Federico Redondo: ''Mi papá fue el mejor de la historia en su puesto''
Fútbol europeo

Federico Redondo: ''Mi papá fue el mejor de la historia en su puesto''

Juega en Europa, lo quisieron Boca y River pero se lo quedó el City Group por 10 millones de dólares
Fútbol Internacional

Juega en Europa, lo quisieron Boca y River pero se lo quedó el City Group por 10 millones de dólares

Elche negocia con River para quedarse con Santiago Simón
River Plate

Elche negocia con River para quedarse con Santiago Simón

Pronósticos Inglaterra vs Serbia: el combinado de Tuchel defiende dos marcas
Apuestas

Pronósticos Inglaterra vs Serbia: el combinado de Tuchel defiende dos marcas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo