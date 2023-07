Con Lucas Janson ya cerrado como el primer refuerzo y a la espera de lo que suceda con Edinson Cavani desde España, en Boca siguen moviéndose por otros puestos por pedido de Jorge Almirón y en las últimas horas se confirmó que el Xeneize buscará un lateral derecho en el mercado.

Allí, entre los nombres que fueron catalogados como de interés para Boca fueron Eric Meza, Renzo Saravia, Leonardo Godoy y Lucas Blondel. Sin embargo, por quien agilizó el club de la Ribera este jueves para confirmar un refuerzo en este puesto fue por Blondel, quien actualmente se encuentra en Tigre.

Con 26 años y casi 100 partidos en el Matador, en el mercado de pases anterior estuvo cerca de llegar al Santos pero por los montos no prosperó y se quedó en el club de Victoria, en donde no goza de una gran actualidad como todo Tigre en sí. De todas formas, Boca está decidido a quedarse con el ex Atlético Rafaela que habría dado el visto bueno para sumarse a Brandsen 805.

Ahora bien, al tener vínculo vigente de un año y medio por delante en Tigre, Boca deberá resarcir económicamente al club de Victoria con un monto para el traspaso. Según trascendió, lo que debería abonar el Xeneize para usufructuar el arribo de Lucas Blondel es aproximadamente 2 millones de dólares.

Sin embargo, la cláusula de salida es de 1.8 millones de dólares, por lo que si Boca oferta ese monto podría llevárselo por un monto menor al pretendido desde Tigre por la cuestión contractual. De esta manera, Boca se acerca a cerrar a su lateral por derecha en el mercado de pases.