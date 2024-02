A mediados de 2023, Boca rompió el mercado con la llegada de Edinson Cavani. El delantero uruguayo presionó para salir de Valencia y arribó al fútbol argentino. No es un secreto que la liga española cuenta con más jerarquía que la argentina, pero adaptarse a un fútbol tan físico y en el que no se regala un centímetro no es nada sencillo y menos para un delantero.

Cavani no descubrió el fútbol argentino en su llegada a Boca. De hecho, él supo lo que es jugar en Uruguay y todo lo que eso conlleva: fortaleza física, canchas complicadas y rivales que dejan la vida en cada pelota. Pese a conocer al desafío que se enfrentaba al aceptar la propuesta del Xeneize, todavía se está adaptando y eso se ve reflejado en sus números.

Desde mediados de 2023 hasta los días que corren, Edinson Cavani lleva disputados 19 partidos en los que anotó solamente tres goles. Trece de esos partidos fueron por el fútbol doméstico y seis por la Libertadores. En lo que va de 2024 no convirtió hasta el momento y la impaciencia en los hinchas se empieza a ver claramente. Sin ir más lejos, en este año tuvo varias situaciones y ninguna logró concretarla.

Se viene el superclásico

El próximo domingo, desde las 17 horas, Boca visitará a River por la séptima fecha de la Copa de la Liga. Edinson Cavani tiene chances de ser titular junto a Miguel Merentiel en la ofensiva. Será una chance inmejorable para el uruguayo que de tener un buen partido podría ser el envión anímico que necesita para empezar a demostrar por qué Boca hizo tanto esfuerzo por traerlo hace algo más de seis meses.