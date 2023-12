Éver Banega se encuentra, en estos momentos, en Arabia Saudita resolviendo los detalles de su anticipada salida de Al-Shabab para concretar su regreso a Boca. A sus 35 años, y luego de dos temporadas y media en la Saudi Pro League defendiendo la camiseta de los “Leones Blancos”, el rosarino tomó la decisión de ponerle fin a su ciclo en Medio Oriente y volver a Brandsen 805 luego de quince años fuera.

Para que esto se dé, y que Banega finalmente concrete su regreso al Xeneize en enero de 2024, el volante debe resolver las cuestiones finales de su desvinculación con Al-Shabab, en donde está incluida una deuda que el club tiene con él, y en paralelo deberá resignar una fortuna de dinero debido a que su salida se dará seis meses antes que expire el contrato.

¿Cuánto es el dinero que debería dejar atrás Éver Banega para llegar a Boca? Concretamente, más de 5 millones de dólares. Sí, un monto verdaderamente descomunal que corresponde a seis meses de su vínculo en el Al-Shabab. Es que el futbolista argentino posee un contrato de 10 millones de dólares por temporada en el equipo árabe, y para salir en libertad de aquel club, deberá romper su vínculo a la mitad de su último año allí, resignando en total la mitad de su salario.

Lógicamente, también está presente la deuda que Al-Shabab tiene con él, pero no han trascendido montos exactos de la misma. Sin embargo, Banega buscará arreglar números con el equipo de la ciudad de Riad para poder ponerle fin a su vínculo cuanto antes y emprender la vuelta a Boca.

Desde el Xeneize ya le afirmaron que la única posibilidad que existe de su regreso inminente es si logra la rescisión de contrato en Arabia. Automáticamente, Banega comenzó con los trámites para obtener su carta de libertad, la cual ahora está a detalles de lograrla para finalmente arribar a Boca como refuerzo top para el 2024. Claro está que, una vez que sea nuevo futbolista boquense, firmará un contrato elevado en la institución, pero que será infinitamente inferior al que aún percibe en el Al-Shabab.

Otros motivos por los que Banega busca irse de Al-Shabab

A pesar de ser el capitán y uno de los mejores pagos del plantel, Banega no estaba conforme con el plano futbolístico y económico con Al-Shabab, ya que tuvo diferencias con el cuerpo técnico y con los directivos del club. En paralelo, el equipo árabe arrastra una deuda con su salario, por lo que el descontento del argentino trascendía lo que pasaba dentro de la cancha.

A nivel institucional, en las últimas semanas un ex trabajador del club reveló los reclamos de Banega a los directivos de Al-Shabab, quien también denunció mediáticamente que el equipo árabe se encuentra a la deriva. Misael Rivas, ex médico del club, contó: “(Banega) Piensa que el club hace mal en no darle importancia y mejorar la parte médica, pero tampoco intentan meterse en muchos problemas. Su opinión era que estaba mal… Hablaba con Banega y me decían que no me podían exigir sin tener las herramientas. Pero ese feedback no llegaba a la directiva, o al menos que yo sepa“.

En paralelo, a nivel familiar también se está buscando una salida de tierras árabes y sobre todo de Al-Shabab, ya que el descontento por los tratos del club trascendieron a Banega en sí. Hace meses, su esposa -Valeria Juan- desde su cuenta de Instagram, explotó contra la institución por los destratos que coinciden con la frase de Misael Rivas: “Este equipo está sin presidente, sin jugadores, sin funcionario y sin refuerzos. No merecen tu presencia acá. Es una batalla a la nada, y los años de tu carrera merecen respeto“, expresó meses atrás según recopiló el medio árabe “Al Yaum”.

El paso de Banega por Al-Shabab

Desde su arribo a mediados del 2020, Éver Banega acumuló, hasta la actualidad, 107 partidos, 22 goles y 25 asistencias. Allí no obtuvo ningún título.

En parelelo, en Boca disputó solo 44 encuentros en donde no convirtió ni un solo gol, aunque sumó tres asistencias y fue parte fundamental para que el Xeneize gane la última Copa Libertadores que tiene en la actualidad, en 2007 de la mano de Miguel Ángel Russo.