Nahitan Nández confirmó contactos con Juan Román Riquelme para volver a Boca: “Me mandó mensaje”

Desde el momento en el que decidió marcharse hacia el fútbol europeo en 2019, Boca le dejó abierta la puerta a Nahitan Nández. El uruguayo, actualmente en el Al-Qadisiyah de Arabia Saudita, aseguró que estuvo en contacto con Juan Román Riquelme, quien desea repatriarlo tarde o temprano.

“Román me mandó mensajes en su momento, estuvimos en contacto por un tiempo. Me dice que dejé un lindo recuerdo en Boca y que le gustaría que vuelva a vestir la camiseta“, soltó el mediocampista en diálogo con el medio uruguayo El Espectador Deportes.

Consultado por detalles, el volante aseguró que tuvo una comunicación reciente: “La otra vez me mandó un mensaje, un poco en chiste, diciendo si iba a seguir de vacaciones en Arabia Saudita o si iba a volver“. Más allá de esa declaración, el jugador no aclaró cuál fue su respuesta.

Nández confirmó que habló con Cavani

Por otra parte, Nández reveló que se comunica con más frecuencia con Cavani: “Con Edi hablo seguido también, el día del cumpleaños le escribí. Está volviendo de la lesión y, si bien no ha pasado un buen momento en Boca, todos sabemos la clase de jugador que es.

“Lo que yo admiro de él es que está ahí y quiere cambiar las cosas. No tengo dudas de que lo va a hacer porque es un gran profesional. Esto es fútbol y le va a encontrar la vuelta para irse con buenas sensaciones“, expresó Nahitan.

La vieja frase de Riquelme sobre Nández

A mediados de marzo del 2024, en diálogo con TyC Sports, Román destacó: “Él es muy amigo de Cavani, pero en Cagliari (NdR: aún jugaba en Italia y no en Arabia Saudita) es capitán, y el tema es si los chicos quieren volver. Ahora volvió a la Selección con Bielsa. Todo eso también hace que, cuando no jugás en tu club o Selección, las ganas de volver aumentan. Cuando jugás todos los partidos y te va bien, se hace más complicado volver. Veremos. Si hay novedades, yo te cuento“.

El paso de Nández por Boca

Nahitan Nández vistió la camiseta de Boca en 67 oportunidades, con un aporte de 6 goles y 7 asistencias en sus 5.135 minutos en cancha. Allí fue campeón de la Superliga 2017/18 y de la Supercopa Argentina 2019.

