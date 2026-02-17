De todas las lesiones con las que ha tenido que lidiar Boca en el inicio del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga, la de Leandro Paredes genera especial preocupación incluso cuando en su posición da la sensación de haber más variantes que en la delantera, donde Claudio Úbeda tuvo que recurrir a juveniles de casi nula experiencia ante la gran cantidad de bajas.

La ausencia del capitán, determinante en la elaboración de juego pero también voz de mando dentro de la cancha, se da para colmo en un momento de apremio para El Xeneize después de mostrar un muy pobre rendimiento futbolístico tanto en el empate sin goles ante Platense en La Bombonera como en su derrota visitando a Vélez.

Con Racing como próximo rival y la posibilidad de volver a ser local, Claudio Úbeda ya tendría definido al reemplazante del campeón del mundo con la Selección Argentina y no sería otro que Milton Delgado, quien también lo reemplazó cuando tuvo que dejar la cancha ante El Calamar y fue recibido con una ovación desde las tribunas.

El juvenil que brilló en el último Mundial Sub 20 a las órdenes de Diego Placente y es uno de los más pedidos por los hinchas sí había tenido la oportunidad de ser titular ante Vélez en Liniers, pero en esa ocasión no logró redondear un buen partido, por lo que el DT se había inclinado por Williams Alarcón en el último encuentro.

Delgado solo fue titular ante Vélez en lo que va del Torneo Apertura. (Getty).

Con Paredes lesionado, todavía con algunas prácticas para terminar de definir la alineación, el chileno mantendría su lugar en el equipo al igual que Santiago Ascacíbar, sumándose Milton Delgado a la línea de tres medocampistas según pudo saber BOLAVIP.

Los números de Milton Delgado en el Apertura

Milton Delgado ha visto acción en cuatro de los cinco partidos que lleva disputados Boca en el Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga, pero solo en uno de ellos, ante Vélez en Liniers, alineó como titular. Habiéndose quedado sin sumar minutos ante Estudiantes, con sus ingresos ante Deportivo Riestra, Newell’s y Platense contabiliza apenas 126 minutos en cancha, en los que no registró goles, asistencias ni tarjetas.

¿Cuándo juegan Boca vs. Racing?

El partido entre Boca y Racing correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 está programado para este viernes 20 de febrero desde las 20.00 en La Bombonera.

