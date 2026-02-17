Es tendencia:
¿Refuerzo para Boca? En España sentencian que Atlético de Madrid dejará salir a Josema Giménez ante un “pacto de caballeros”

De cara al próximo mercado de pases, una versión revela que el defensor está en comunicación con Juan Román Riquelme.

Por Agustín Vetere

Josema Giménez, defensor de Atlético de Madrid.
El año recién empieza y Boca Juniors ya está inmerso en una profunda crisis futbolística. Con Claudio Úbeda bajo la lupa, el plantel demuestra un bajo nivel colectivo e individual. Para colmo, la Copa Libertadores está a la vuelta de la esquina y es el gran anhelo de los hinchas.

Hasta el momento, Juan Román Riquelme abrochó los refuerzos de Santiago Ascacíbar y Ángel Romero, aunque parece poco para pelear por el certamen sudamericano. Es por ello que ya se piensa en el mercado de pases de mitad de año, en caso de que el equipo consiga la clasificación a octavos de final.

De cara al segundo semestre, Fernando Czyz, periodista de DSports, lanzó una bomba este martes al revelar que José María Giménez lleva tres meses de charlas con Riquelme para sumarse al club de la Ribera en el próximo período de transferencias.

El zaguero que disputará el Mundial con la Selección de Uruguay, tiene contrato vigente con Atlético de Madrid hasta junio de 2028. Las constantes lesiones perjudican su desempeño dentro del campo y esto choca con el imponente salario que percibe en el Colchonero.

Según pudo saber BOLAVIP, en Boca no reconocen que haya nada en marcha por el defensor de la Celeste. Incluso, en caso de avanzar en negociaciones con el club, debería resignar una buena cantidad de dinero para percibir uno de los salarios más altos en el actual plantel.

El ‘pacto de caballeros’ entre Giménez y Atlético de Madrid

El periodista Matteo Moretto compartió este martes que hay un acuerdo entre el uruguayo y el club madrileño en caso de que llegue una oferta concreta en el mercado invernal europeo. A peser de tener dos años más de contrato, el Colchonero podría dejarlo salir sin mayor oposición con tal de liberarse de un importante salario.

Datos clave

  • José María Giménez mantiene charlas hace tres meses con Juan Román Riquelme para llegar.
  • El defensor uruguayo tiene contrato vigente con el Atlético de Madrid hasta junio de 2028.
  • Boca Juniors ya incorporó como refuerzos a Santiago Ascacíbar y Ángel Romero este año.
Agustín Vetere
Agustín Vetere

