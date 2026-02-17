¿Refuerzo para Boca? En España sentencian que Atlético de Madrid dejará salir a Josema Giménez ante un “pacto de caballeros”

El año recién empieza y Boca Juniors ya está inmerso en una profunda crisis futbolística. Con Claudio Úbeda bajo la lupa, el plantel demuestra un bajo nivel colectivo e individual. Para colmo, la Copa Libertadores está a la vuelta de la esquina y es el gran anhelo de los hinchas.

Hasta el momento, Juan Román Riquelme abrochó los refuerzos de Santiago Ascacíbar y Ángel Romero, aunque parece poco para pelear por el certamen sudamericano. Es por ello que ya se piensa en el mercado de pases de mitad de año, en caso de que el equipo consiga la clasificación a octavos de final.

De cara al segundo semestre, Fernando Czyz, periodista de DSports, lanzó una bomba este martes al revelar que José María Giménez lleva tres meses de charlas con Riquelme para sumarse al club de la Ribera en el próximo período de transferencias.

El zaguero que disputará el Mundial con la Selección de Uruguay, tiene contrato vigente con Atlético de Madrid hasta junio de 2028. Las constantes lesiones perjudican su desempeño dentro del campo y esto choca con el imponente salario que percibe en el Colchonero.

Según pudo saber BOLAVIP, en Boca no reconocen que haya nada en marcha por el defensor de la Celeste. Incluso, en caso de avanzar en negociaciones con el club, debería resignar una buena cantidad de dinero para percibir uno de los salarios más altos en el actual plantel.

El ‘pacto de caballeros’ entre Giménez y Atlético de Madrid

El periodista Matteo Moretto compartió este martes que hay un acuerdo entre el uruguayo y el club madrileño en caso de que llegue una oferta concreta en el mercado invernal europeo. A peser de tener dos años más de contrato, el Colchonero podría dejarlo salir sin mayor oposición con tal de liberarse de un importante salario.

Publicidad

Publicidad

ver también Úbeda ya tendría decidido que Milton Delgado reemplace a Paredes en Boca para enfrentar a Racing

Datos clave